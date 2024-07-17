Врач Степанова: фотостарение из-за солнечных лучей происходит даже в облачную погоду

Врач-дерматовенеролог, косметолог Дарья Степанова рассказала об особенностях фотостарения летом.Врач Степанова сообщила, что фотостарение характеризуется повреждением кожи вследствие воздействия солнечных лучей. Медик отметила в комментарии«Фотостарение проявляется в виде пигментации, морщин, сосудистых звездочек, потери упругости и тонуса кожи».Специалист заявила, что нужно избегать нахождения на улице в пиковые часы солнечной активности – с 11:00 до 16:00. Также летом, несмотря на соблазн, лучше избегать одежды, открывающей конечности и тело. Правильнее всего носить одежду из натуральных «дышащих» тканей, закрывающую руки и ноги. Кроме того, следует пользоваться солнцезащитными средствами (Степанова посоветовала SPF-крем с индексом 50).Врач предупредила, что фотостарение кожи из-за солнечных лучей летом происходит даже в облачную, пасмурную погоду. Это связано с тем, что облака задерживают не все ультрафиолетовые лучи.

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