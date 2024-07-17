Ветеринар Райт назвал 6 симптомов опасной болезни собак, которая передается человеку

Это заболевание легко перепутать с обычным расстройством ЖКТ. Однако если вовремя не заняться лечением, то все может обернуться серьезными осложнениями.Каждый ответственный владелец собаки знает: питомца необходимо обрабатывать от паразитов раз в 3-4 месяца. Эта простая профилактика необходима животному независимо от возраста и породы. Собаки активно гуляют, обнюхивают далеко не самые приятные места и даже могут попробовать что-то с земли из любопытства — все это легко провоцирует различные паразитарные заболевания.По словам британского ветеринара Питера Райта, одна из самых распространенных патологий у собак — это лямблиоз. Заболевание провоцируют одноклеточные микроорганизмы Giardia duodenalis (лямблии).«При лямблиозе в первую очередь страдает слизистая оболочка кишечника. Особенно заболеванию подвержены щенки, старые животные и питомцы с ослабленной иммунной системой. Одна из главных опасностей патологии — это то, что ее можно долго не подозревать, то есть животное выглядит полностью здоровым», — говорит ветеринар.Симптомы лямблиоза у собакСильная диарея со специфическим запахом.Потеря веса.Рвота.Фекалии меняют цвет, могут становиться желтоватыми или зеленоватыми. В них также могут появиться примеси слизи или крови.Животное становится вялым, может отказываться от еды.У собаки также может вздуться живот.Передача возбудителя заболевания происходит фекально-оральным путем при потреблении зараженных фекалий или через инфицированные предметы обихода, пищу, воду.Опасность лямблиоза и в том, что хозяин также может заразиться от своего питомца. В этом случае у человека проявляются схожие симптомы: острая диарея со специфическим запахом, потеря веса, вздутие живота. Также могут появиться отрыжка с неприятным запахом, метеоризм и острые боли в животе.Если вы заподозрили паразитов у собаки, то не занимайтесь лечением животного самостоятельно, а как можно скорее обратитесь к ветеринару. Для подтверждения диагноза врач возьмет анализ кала, крови, проведет осмотр животного. Для перестраховки также могут назначить УЗИ брюшной полости, чтобы исключить другие опасные патологии. Если собака сильно обезвожена, то ветеринар поставит ей капельницу и даже может пролечить в стационаре несколько дней.«Чаще всего животному назначают курс терапии, таблетки необходимо принимать в течение 10-14 дней. В некоторых случаях ветеринар рекомендует повторить курс через 2-3 недели после выздоровления собаки. Это необходимо, чтобы и яйца паразитов также вышли из организма», — поясняет Питер Райт.У человека примерно такая же схема лечения: визит к врачу, сдача кала на анализ, курс антибиотиков и других препаратов в случае необходимости.Чтобы обезопасить себя и питомца от лямблиоза, тщательно следите за гигиеной: мойте руки, проводите влажную уборку, откажитесь от любых сомнительных продуктов. Собаке после каждой прогулки необходимо мыть лапы, а на улице следить, чтобы животное ничего не подбирало с земли.

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