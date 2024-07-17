Врач Табеева рассказала о симптомах сахарной зависимости

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева перечислила симптомы сахарной зависимости.«Во-первых, должно насторожить, если после еды, когда голод уже утолён, есть желание съесть что-нибудь сладкое», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».По словам специалиста, на сахарную зависимость также указывает употребление большого количества сладкого на фоне отрицательных эмоций и стресса.Как отметила эндокринолог, сахар стимулирует выброс дофамина и опиоидов головным мозгом.«Дофамин отвечает за формирование чувства привязанности и зависимости. А опиоиды влияют на выработку нейромедиаторов. Они повышают настроение и вызывают чувство эйфории», — заключила эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки