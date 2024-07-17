Какие виды рака почки чаще всего находят у молодых, рассказала онколог Проскрянова

В первую очередь этот вид онкологии угрожает мужчинам. Однако некоторые симптомы должны заставить вас пройти обследование вне зависимости от того, какого вы пола и сколько вам лет.Как лишний вес может довести вас до рака почки? Почему обрабатывать огород от паразитов химикатами стоит только в респираторе? И как болезнь может проявлять себя на разных стадиях? На все важные вопросы о раке почки ответила онколог Анастасия Проскрянова.СтатистикаРак почки в нашей стране находится на 10-м месте по распространенности среди всех злокачественных опухолей. Этот диагноз ставят 4% пациентов с онкологическими заболеваниями.Чаще всего этот вид рака находят у людей от 60 до 74 лет. Причем мужчины подвержены большему риску: примерно 15 мужчин из 100 тысяч столкнутся с этим заболеванием, а среди женщин — примерно 8 из 100 тысяч.Факторы рискаЭти вещи могут повысить вероятность развития почечно-клеточного рака:курение табака,избыточная масса тела,длительное течение артериальной гипертензии (повышенное кровяное давление).Кроме того, есть данные, что факторами риска могут быть:недостаточная физическая активность,сахарный диабет,воздействие трихлорэтилена (вещество-канцероген).Лучше бросить сейчасСигареты, вопреки распространенному мифу, могут вызвать не только рак легких.«По сравнению с никогда не курившими, риск увеличивается примерно на 50% у курящих мужчин и на 20% у курящих женщин.Отказ от курения снижает риск, особенно значимо — среди тех, кто устранил пагубную привычку 10 и более лет назад», — объясняет врач.Веский повод похудетьЛишние килограммы, увы, вас тоже здоровее не делают. Чтобы понять, может ли ваш вес повышать риск заболеть раком, нужно посчитать свой индекс массы тела.«Избыточная масса тела и ожирение, по мнению врачей, могут считаться ведущей причиной более 40% случаев почечно-клеточного рака в США и более 30% в Европе.При изначально избыточной массе тела по мере увеличения индекса массы тела (ИМТ) на каждые 5 кг/м2 риск возрастает на 24% для мужчин и на 34% для женщин.Механизмы развития рака почки при ожирении многогранны: его могут провоцировать хроническая тканевая гипоксия (нехватка кислорода), инсулинорезистентность, компенсаторная гиперинсулинемия и другие факторы», — поясняет онколог.Опасные таблетки и краскиПовышенное давление тоже может повысить риск рака почки. Загвоздка в том, что прием препаратов от гипертензии также связан с повышенным риском — и врачам трудно отделить влияние болезни от побочных эффектов таблеток.А что насчет трихлорэтилена? Это вещество используют в качестве растворителя красителей, битумов, смол, фосфора и других химических соединений и веществ, а также в качестве средства для обезжиривания металлических изделий.Кроме того, с его помощью изготавливают пестициды и инсектициды. Так что будьте крайне внимательны, когда будете обрабатывать огород от вредителей.О чем стоит знать молодымРак почки чаще находят у людей более старшего возраста. На пациентов младше 54 лет приходится меньше 9% случаев, на людей младше 65 — половина.Впрочем, расслабляться все равно не стоит: последние исследования указывают, что разные виды злокачественных опухолей все чаще поражают более молодых пациентов. Кроме того, определенные виды рака почек чаще встречаются все-таки именно среди молодежи.медуллярный рак почки;переходный рак почки;опухоль Вильмса.Симптомы рака почкиКоварство рака почки — до последнего недуг не дает специфических симптомов. На первых порах болезнь проявляет себя через:боль в боку или поясничной области;кровь в моче;прощупываемое образование в области поясницы.Все эти признаки также характерны, например, при мочекаменной болезни. Одновременно все три симптома, как правило, проявляются лишь у 10% пациентов.Причем кровь в моче может появляться время от времени. Поэтому, если заметили неладное, лучше в любом случае провериться у врача. Иногда заметить гематурию можно только при проведении анализа мочи.Кроме того, на рак почки может указывать анемия — снижение уровня гемоглобина и эритроцитов.«В анализах оно может проявиться задолго до обнаружения образования в почке, при этом сам пациент может ничего не чувствовать. Анемию вызывают потеря крови с мочой и нарушение созревания эритроцитов, потому что одна из функций почек — выработка эритропоэтина, стимулятора эритропоэза», — рассказывает врач.лихорадка(чаще субфебрилитет), непостоянная, сопровождается ночной потливостью, утомляемостью и потерей веса;если сгусток крови перекрывает просвет мочеточника, возникает почечная колика, сопровождающаяся интенсивной схваткообразной болью в пояснице;отеки лица, рук и ног.На поздних стадиях патология сопровождается слабостью, утомляемостью, стойким повышением артериального давления. Пациенты отмечают снижение аппетита, заметно в короткий срок теряют в весе.Частый симптом рака почек у мужчин — варикозное расширение вен семенного канатика, или варикоцеле.Как защитить себяСамый эффективный способ максимально защитить себя — избавиться от всех возможных факторов риска. Поэтому врачи советуют:бросить курить;следить за весом;измерять время от времени артериальное давление;вести активный образ жизни и заниматься спортом;не игнорировать тревожные симптомы и в случае необходимости бежать к врачу.

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