«Содержит повышающие риск рака альдегиды»: врач Калошина объяснила вред картофеля фри
Врач Калошина объяснила вред картофеля фри из заведений фастфуда в разговоре. Медик заявила, что привычка есть такой продукт повышает вероятность развития рака.
«Потребление картофеля фри в ресторанах быстрого питания значительно повышает риск развития рака, увлечение фастфудом также можно сравнить с курением сигарет», - сказала Мария Калошина.
Врач обратила внимание на то, что картофель фри содержит повышающие риск рака вещества альдегиды (которые также присутствуют в сигаретах). Эти соединения образуются в процессе жарки продуктов. Эксперт отметила, что точки общепита, подающие жареную картошку, зачастую готовят её в том же масле, в котором жарят другие продукты. Из-за того, что масло для фритюра меняется редко, оно накапливает в себе все больше потенциально канцерогенных продуктов горения, которые проникают в картофель.
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