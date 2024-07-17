Ортопед Курманов: когда здоровым людям нужно носить ортопедические стельки
Врач Курманов объяснил, когда здоровым людям нужно носить ортопедические стельки. Специалист отметил, что такой привычкой следует обзавестись всем после 45 лет, но в особенности тем, кто проводит много времени на ногах.
Курманов пояснил, что до 45 лет состояние суставов, связок поддерживается за счет физиологических ресурсов организма, но в более позднем возрасте необходима дополнительная поддержка, которая бы облегчала его нагрузки.
«С возрастом капсульно-связочный аппарат стопы становится менее эластичным, ригидным, своды стоп проседают… даже при хорошей генетике под силой тяжести веса в течение дня своды стопы будут проседать», - уточнил специалист.
Врач подчеркнул, что люди, которые в силу профессии или образа жизни проводят на ногах по 12–14 часов в день, должны носить обувь с ортопедическими стельками. Игнорирование этого правила может привести к повреждению суставов стоп и коленей, предупредил эксперт.
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