Что за болезнь, когда болит всё? Пояснение от врача
Симптомы фибромиалгии
Как рассказала врач-невролог Елена Кислова, боль при фибромиалгии может распространяться не несколько зон, включая руки, голову, грудь, живот, ноги и другие части тела. Она может быть похожа на разряды тока или судороги, а также может походить на мурашки, покалывание или онемение.
В целом человек при таком заболевании чувствует умеренную слабость и усталость. У него также есть проблемы со сном, концентрацией и вниманием.
Среди возможных симптомов также:
депрессия,
тревога,
биполярное расстройство,
посттравматическое стрессовое расстройство.
Сопутствующие проблемы со здоровьем при фибромиалгии
Мигрень.
Головная боль напряжения.
Синдром раздражённого кишечника.
Проблемы с мочеиспусканием,
Синдром сухого глаза и другие.
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