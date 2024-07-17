Что за болезнь, когда болит всё? Пояснение от врача

Это хроническая болячка, которая сопровождается генерализованной болью, усталостью и нарушением сна на протяжении трёх месяцев и более. Такое заболевание диагностируют у 2?4% людей и, как правило, чаще у женщин. В то же время оно не является воспалительным и не аутоиммунным. Разбираемся с симптомами.Симптомы фибромиалгииКак рассказала врач-невролог Елена Кислова, боль при фибромиалгии может распространяться не несколько зон, включая руки, голову, грудь, живот, ноги и другие части тела. Она может быть похожа на разряды тока или судороги, а также может походить на мурашки, покалывание или онемение.В целом человек при таком заболевании чувствует умеренную слабость и усталость. У него также есть проблемы со сном, концентрацией и вниманием.Среди возможных симптомов также:депрессия,тревога,биполярное расстройство,посттравматическое стрессовое расстройство.Сопутствующие проблемы со здоровьем при фибромиалгииМигрень.Головная боль напряжения.Синдром раздражённого кишечника.Проблемы с мочеиспусканием,Синдром сухого глаза и другие.

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