Диетолог Кабанов: употребление лимона помогает снизить давление и риск онкологических заболеваний

По словам врача-диетолога Алексея Кабанова, привычка употреблять лимон помогает защитить организм от разных видов рака.Диетолог Кабанов рассказал, что употребление лимона помогает снизить давление и риск онкологических заболеваний. Он заявил, что лимоны наиболее полезны среди цитрусовых – их можно считать рекордсменами по насыщенности полезными для организма нутриентами.«Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица. Кроме того, убережёт от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, улучшит усвояемость железа в организме», - сообщил медик .Чем еще хороши лимоны? Лимонная кислота содействует расщеплению камней в почках. Также они, благодаря высокой концентрации витамина С, обладают противомикробными свойствами, помогают предотвратить инфекции, вызванные вредными бактериями, грибками и вирусами.Чем вредны лимоны? Как любые цитрусовые, они могут вызывать аллергические реакции. У людей с хроническими заболеваниями ЖКТ могут провоцировать их обострения. К тому способны весьма серьезно вредить зубной эмали.Алексей Кабанов подчеркнул, что лимоны и другие цитрусовые важно употреблять умеренно.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки