Калининградский врач-невролог рассказала о первых признаках инсульта

Спровоцировать инсульт могут самые распространённые заболевания. Например, лишний вес или сахарный диабет. Об этом рассказала заместитель главного врача БСМП Екатерина Волосач. Какие ещё признаки могут предвещать инсульт?Помимо вышеперечисленных болезней, побудить возникновение инсульта также могут гипертония, атеросклероз или нарушение сердечного ритма.Также столкнуться со смертельно опасным приступом могут люди, которые ведут нездоровый образ жизни. Главное коварство инсульта в том, что он наступает внезапно. Но есть признаки, по которым его можно распознать и вовремя спасти свою жизнь или близкого.«Резко возникшая головная боль, головокружение, может быть, даже тошнота бывает признаком инсульта. Но уже в совокупности. Нарушение речи, нарушение координации движений, нарушение движения в конечностях, онемение, чувство слабости, то есть клиническая картина — она многогранна, но что характерно для инсульта — он всегда возникает резко и внезапно», - объяснила Волосач.В случае возникновения таких признаков необходимо сразу вызывать скорую помощь. Категорически врач не рекомендует принимать какие-либо лекарства самостоятельно. Избежать инсульта поможет лечение текущих заболеваний и регулярная профилактическая диспансеризация.

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