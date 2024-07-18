«Белок и грецкие орехи»: врач Исанбаев назвал подходящие продукты для позднего ужина

Врач Павел Исанбаев рассказал, каким должен быть ужин, если хочется похудеть.Врач Исанбаев назвал подходящие продукт для позднего ужина – их без вреда для здоровья можно съесть за несколько часов до сна. Медик подчеркнул, что ужин не должен быть плотным, чтобы организм не получал избыточного количества питательных веществ и калорий и не возникал риск лишнего веса.Сколько еды можно съесть на ужин? Специалист отметил, что объем ужина должен составлять одну-две горсти. Что важно: употреблять пищу нужно неторопливо.Когда нужно ужинать? Павел Исанбаев уточнил время для вечернего приема пищи – от двух до четырех часов до сна.Какие продукты подходят? Медик подчеркнул, что вечерний перекус не должен перегружаться жирами.«Добавьте белка для длительной сытости и восстановления. Используйте ягоды, фрукты, орехи как источник триптофана, мелатонина, серотонина и магния – они облегчают засыпание и делают сон глубже. Например, ананасы, апельсины, бананы, вишня, миндаль и грецкие орехи повышают уровень мелатонина. Киви содержит серотонин. В кешью, фисташках и семенах тыквы содержится триптофан и магний», - порекомендовал эксперт

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