Главный симптом укуса инфицированного клеща
Если на вашем теле появилась странная отметина, не спешите паниковать: это может быть след от встречи с безобидным насекомым. Врачи рассказали о главном симптоме укуса инфицированного клеща, при появлении которого обязательно требуется посетить врача.
Тревожным и главным признаком является появление возле укуса круглого красного пятна (эритемы), которое с течением времени увеличивается в размерах. К другим симптомам относятся повышенная температура тела, ломота в теле и слабость.
Клещи являются переносчиками болезни Лайма (боррелиоза), энцефалита и ряда других опасных инфекций, которые могут привести в том числе к летальному исходу.
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