Крутит ноги по ночам: что делать

Если у вас или ваших близких крутит ноги по ночам, то здесь вы найдете рецепты мазей, ванночек, которые помогут избавиться от этой проблемы, наладить спокойный сон.На этот вопрос даже врачи затрудняются дать ответ. Если вы пройдете УЗИ ног, сдадите анализы, придете с результатами к доктору, то он скажет, что с ногами все нормально. Этому заболеванию дали определение – Синдром беспокойных ног.Как он проявляется? Это такое неприятное ощущение, не похожее ни на боль, ни на онемение. Просто так сильно выворачивает ноги, что хочется ими всегда двигать с места на место.Почему крутит ногиКогда человек подвигает ногой, неприятное ощущение прекращается, но только на короткое время. Постоянное перемещение ног не дает уснуть, превращая в кошмар каждую ночь.На основании количества судорожных движений конечностями, определяется уровень тяжести заболевания:легкий – когда совершается 5-20 движений в течение 1 часа;средний – от 20 до 60 движений в час;тяжелый – больше 60 движений в течение 1 часа.При тяжелой степени недуга может развиться хроническая депрессия, поэтому СБН нельзя оставлять без лечения.Это заболевание чаще всего посещает женщин, особенно старшего и среднего возраста.Причины синдрома беспокойных ног:Наследственность.Нарушения обмена веществ.Дефицит железа в организме.Почечная недостаточность.Дефицит магния, фолиевой кислоты, тиамина.Беременность.Диабет 2 типа.Сосудистые заболевания.Это только часть заболеваний, которые влечет за собой болезнь Экбома.Людям, у которых вечером начинается кручение ног, не так важно знать причину, важнее знать способ избавления от этой напасти. Попробуем найти лечение по каждому случаю.КАК ПОБЕДИТЬ КОВАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕПри беременности требуется отнестись к лечению с особой осторожностью. Врач может выписать седативные средства или препараты железа, фолиевой кислоты. Беременной женщине важно не волноваться, больше гулять перед сном, ложиться спать в одно и то же время, не пить кофе, крепкий чай, особенно вечером.Причиной СБН у беременных может послужить нехватка витаминов В, С, Е. Чтобы восполнить нехватку витаминов, врач назначает витаминные препараты.Может помочь простая гимнастика:Вытяните ноги, носочки потяните к себе, а пятки постарайтесь тянуть от себя.Попеременно наклоняйте стопы, то влево, то вправо.Проделайте эти упражнения сразу перед сном.Эти упражнения необходимо выполнять не только беременным, но и всем, у кого болят, ноют ноги. Непременно добавьте упражнение «велосипед». Хорошо помогают контрастные ванночки.Что делать, если синдром Экбома начинает донимать маленьких детей. Если вы заметили у ребенка признаки этого заболевания, то постарайтесь быстро ему помочь. Практически всем помогают теплые ванночки перед сном. Налейте в тазик теплой, но не горячей воды, пусть постоит в ней до приятного расслабления. Вы увидите по состоянию малыша.КОЛЕНИ НЕ ДАЮТ ПОКОЯЕсли по ночам ноют суставы, то причиной может быть избыточный вес, артрит, артроз, остеопороз. Это очень серьезные заболевания, их нельзя оставлять без лечения. Если человек по ночам ощущает боль в колене, то значит, артроз уже есть.Если суставы реагируют на погоду, то, скорее всего, у вас идет развитие остеопороза. Именно суставы начинают болеть при изменении температуры атмосферы.Если болят стопы ног, голеностоп, колени, это указывает на венозное расширение вен или на тромбы в сосудах ног. Если не лечить, то эта патология может привести к язвам, гангрене.Чтобы выяснить причину ночных болей, надо пройти УЗИ сосудов, особенно на наличие тромбоза. Это важно, так как любое обычное приседание может привести к отрыву тромба, а значит, к более серьезным проблемам.Если были травмы конечностей и ломит ноги по ночам, это застарелые раны напоминают о себе. Вам поможет правильное питание, лечебная гимнастика.Не давать спать могут судороги в мышцах. Мышцы лишены достаточного количества кислорода, вот их и крутит. Недостаток движения — может стать первой причиной судорог.О ЧЕМ «КРИЧАТ» ИКРЫ НОГЕсли боль возникла внезапно, то не оставляйте ее без внимания. Икры могут сильно болеть при тромбофлебите, а это самое опасное последствие варикоза вен.Постарайтесь заметить, как именно болят икры ног.При тромбофлебите они болят не переставая. Сначала боль пульсирующая, потом переходит в жгучую, кожа над венами краснеет, становится болезненной, уплотненной.При возникновении процесса в глубоких венах, начинается отек голени. Отек опасен тем, что может помочь оторваться тромбу.Опасность представляет атеросклероз артерий. Его можно узнать по болезненности икр при хождении. Еще один симптом — ледяные ступни даже в теплом помещении.Если боль отдает в мышцы, то идет процесс заболевания позвоночника, хотя сам позвоночник не болит.При воспалении сосудов ощущается слабость в икрах.Как самостоятельно определить степень заболевания:Если боль стихает, когда ноги находятся в приподнятом состоянии — проблемы с венами;Ноги немеют, покалывают — проблемы с позвоночником;Боль медленно проходит при опускании ног вниз – проблемы с артериями;Часто бывают судороги — дефицит железа, кальция, магния.Точный же диагноз может поставить только врач при детальном обследовании пациента.Главное, не отмахивайтесь от «звоночков», зачастую именно болезненность икр становится сигналом развития серьезных недугов.В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИМожно попробовать применить методы наших бабушек.Тяжесть в икрах могут убрать ванночки: по горсточке мяты, цвета липы залейте 1 л кипятка на 30 минут. Подержите ноги в настое. Травяная ванночка защитит от варикоза.От чувства тяжести, неприятного распирания помогут травы: подорожник, крапива, мать-и-мачеха. Настой готовится как в первом рецепте.От отеков поможет обертывание творогом. Разомните творог без добавок, оберните отечный участок, подержите 4-5 часов. Курс- 4-5 процедур.А если часто болят икроножные мышцы, отложите все дела, непременно посетите доктора.

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