Кардиолог Гандельман: растворимый кофе подходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Кардиолог Герман Гандельман назвал полезное свойство растворимого кофе.Кардиолог Гандельман сообщил на съемках передачи «Жить здорово!», что растворимый кофе подходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач обратил внимание на то, что такой кофе практически не содержит кафестол – вещество, повышающее холестерин.«В кофе цельном (заварном) содержится кафестол, который приводит к повышению холестерина на 8–10 процентов. Соответственно, это увеличивает риск развития атеросклероза. В растворимом кофе кафестола практически нет, меньше в 24 раза», - поделился Герман Гандельман.В то же время, добавил он, заварной кофе содержит значительно больше кофеина – вещества, увеличивающего мозговую активность.Врач также отметил, что кофе не повышает давление так сильно, как многие думают. Более того, его прием может давать эффект гипотонии – снижения давления. Кардиолог пояснил, что выпитый кофе, немного увеличивает частоту сердечных сокращений и вместе с этим – артериальное давление. Но такой подъем является не слишком значительным и к тому же проявляется мочегонный эффект кофе, заставляющий организм терять воду, что может снижать его давление.

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