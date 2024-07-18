The Sun: редкие походы в туалет чреваты опасными последствиями

The Sun опубликовало материал, освещающий малоизвестные аспекты влияния частоты опорожнения кишечника на здоровье человека. В статье подчеркивается, что регулярность этого процесса играет ключевую роль в поддержании общего благополучия организма.Хотя оптимальная частота посещения туалета может варьироваться от человека к человеку, эксперты сходятся во мнении, что идеальным вариантом является опорожнение кишечника один-два раза в день.Медицинские специалисты, чьи комментарии приводятся в публикации, обращают особое внимание на потенциальные риски, связанные с редким стулом. При задержке каловых масс в кишечнике на длительное время возникает опасность их разложения, что может привести к попаданию токсичных веществ в кровоток. Это, в свою очередь, повышает риск развития ряда хронических заболеваний, среди которых особенно выделяются проблемы с почками.Интересно, что исследование не ограничивается рассмотрением только проблемы запоров. Авторы также затрагивают противоположную крайность - диарею. У пациентов, страдающих от частого жидкого стула, наблюдается повышенная вероятность поражения печени. Это связывают с изменениями в химическом составе крови, которые возникают вследствие нарушения водно-электролитного баланса при диарее.

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