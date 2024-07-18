Эндокринолог Павлова назвала 6 видов рака, от которых реально защититься

Конечно, раком может заболеть даже человек с самыми здоровыми привычками. Однако чем чаще вы придерживаетесь рекомендаций врачей, тем ниже ваши риски.Медицина и наука за последние годы шагнула далеко вперед. Но, увы, пока говорить о полной победе над злокачественными опухолями все же еще рано. Да и полностью застрахованным от грозного диагноза не может быть ни один человек.Однако кое-что для снижения риска заболеть сделать все-таки возможно. Об этом в своем телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.Откажитесь от этих привычекВрач ссылается на исследование членов Американского онкологического общества, в рамках которого удалось посчитать: до 40% всех случаев рака можно предотвратить, внеся изменения в образ жизни. Авторы работы изучили более 1,7 миллиона случаев развития рака у людей старше 30 лет и учли множество факторов и нюансов, так что их предположение заслуживает доверия.Чтобы максимально снизить риск развития самых разных видов рака, нужно раз и навсегда отказаться от некоторых привычек.Курение, в том числе пассивное. Полный отказ от табака и сигарет помогает предотвратить 19,3% всех случаев онкологии. Особенно этот пункт важен для профилактики рака легких, бронхов, гортани, пищевода и мочевого пузыря.Злоупотребление спиртным. Если завязать с горячительными напитками, можно избежать 5,4% случаев различных видов рака и около 50% случаев рака полости рта.Избыток солнца и солярий. Не ходите под прямыми солнечными лучами, не забывайте о кремах с SPF-защитой — и сможете предупредить более 90% случаев меланомы.Сидячий образ жизни. Движение действительно оздоравливает. Даже если просто время от времени быстро ходить пешком, можно снизить риск 18% случаев рака желудка, 13% случаев рака тела матки, 12,5% случаев рака пищевода, 11,5% случаев рака почек.Отдельно стоит сказать про лишний вес. Ожирение врачи тоже считают значимым фактором риска рака. Стоит привести себя в форму — и вы защищены от онкологических недугов в 7,6% случаев. Так что следите за индексом массы тела.Эти виды рака возможно предотвратитьРак шейки маткиВ случае с этим видом онкологии вы можете сделать прививку против вируса папилломы человека и защитить себя.МеланомаПредотвратить большинство случаев можно с помощью защиты от солнечных лучей.Рак легкого и бронховТут для снижения рисков достаточно перестать курить.Рак печениЗащитить печень помогут прививки от гепатита B, терапия гепатита C и воздержание от алкоголя.Рак желудкаПредотвратить онкологию поможет лечение инфекции, которую вызывает бактерия Helicobacter pylori.Колоректальный рак (рак толстой и прямой кишки)Лучшая защита от этих диагнозов — правильный рацион: как можно меньше переработанного мяса, побольше овощей и фруктов.

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