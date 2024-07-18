Человек и собака могут «заразить» друг друга сахарным диабетом

Ученые сделали неожиданный вывод: если у человека есть сахарный диабет, то заболевание может вскоре появиться и у собаки. В обратную сторону эта связь тоже работает. Что касается кошек, то в этом случае беспокоиться не о чем.Наверняка вы хоть раз слышали такую фразу: «все питомцы похожи на своих хозяев». Когда собака долго живет с человеком, то она подстраивается под его ритм: столько же двигается, мало или много спит, перенимает какие-то привычки и даже в какой-то степени копирует реакции на различные раздражители.Как оказалось, у человека и собаки могут быть даже одинаковые заболевания! Группа ученых из Швеции и Великобритании провела исследование, в котором выясняла, есть ли риск заболеть сахарным диабетом у человека, если больна его собака, и существует ли аналогичный риск у животного.Для этого эксперты изучили данные пар хозяин+собака — было задействовано 175 214 владельцев и 132 783 животных. Для чистоты эксперимента ученые также решили проанализировать данные людей, у которых живут кошки — они изучили данные 89 944 владельцев и 84 143 кошек.Эксперты учли различные социально-экономические факторы, среди которых:возраст человека,пол,регион проживания,семейное положение,уровень образования и дохода,возраст, пол и порода домашнего животного.Само исследование длилось 6 лет. В результате ученые установили: собаки и их владельцы рискуют заболеть сахарным диабетом, если один из пары уже болен!Так, если у собаки уже есть сахарный диабет, то ее владелец рискует тоже заполучить это заболевание — причем риск возрастает на 38%. Опасность прослеживалась не только для людей, есть и обратная взаимосвязь. Если у человека был диагностирован сахарный диабет, то вероятность этого заболевания повышалась и у животного, но уже на 28%, комментирует исследование ученых Виктор Мамонтов. Эта оценка была уменьшена с поправкой на возраст владельца.Еще одна любопытная деталь: при изучении пар владелец+кот или кошка ученые не обнаружили такой взаимосвязи. При этом в исследовании участвовали как люди, так и животные с диагностированным сахарным диабетом.«Патогенез диабета у собак неоднороден, и причиной гипергликемии можно выделить первичный инсулино-дефицитный диабет или инсулинорезистентный диабет. Ученые предполагают, что такая взаимосвязь образовалась из-за схожих привычек хозяев и животных: частоты физической активности, наличия ожирения, а также общего воздействия окружающей среды», — заключил врач.Как понять, что у вашей собаки или кошки сахарный диабетЗаподозрить болезнь можно по двум изменениям в поведении, уверена ветеринарный врач.Питомец стал часто пить. Вы замечаете, что животное постоянно подходит к миске и лакает оттуда понемногу, но регулярно. Собаки или кошки даже могут сидеть над миской, потому что не понимают, напились они или нет.Питомец стал часто ходить в туалет «по-маленькому». Если говорить о кошке, то она стала чаще ходить в лоток, при этом порции мочи нормальные. Не путайте с урологическими проблемами, когда питомец тоже часто бегает в туалет, но при воспалении в мочевыделительной системе порции мочи маленькие. Собаки же постоянно просятся на улицу, иногда даже могут сходить в туалет дома, хотя раньше всегда терпели. Порции мочи, как и у кошек, обычные.Если у вас есть подозрения, то проверить питомца можно самостоятельно.Первый способ — это сделать тест на сахар в крови с помощью любого человеческого глюкометра. Животное должно голодать до него минимум 7 часов. Норма сахара что у собаки, что у кошки — 5-7 ммоль/л. К врачу стоит идти, если вы увидели значение более 10 ммоль/л.Второй способ — купить в обычной аптеке тест-полоски для анализа мочи. Понадобится собрать итоги похода в туалет (с кошками здесь проще) и сверить с результатом. Если увидите «+», то немедленно обращайтесь к ветеринару.

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