Врач-эндокринолог Наталья Балашова: кефир – отличный вариант освежающей и легкой пищи в жару.Жаркая погода лишает многих людей аппетита, но отказ от еды (тем более вместе с активным употреблением воды) способствует тому, что организм лишается нужных ему питательных веществ. В результате возникает слабость, падает работоспособность, усиливается раздражение.Эндокринолог Балашова посоветовала пить в жаркую погоду кефир – этот продукт совмещает эффекты напитков и еды, может утолять жажду и в то же время насыщает, содержа в себе белок, жир, микроэлементы. В частности, кефир дает организму кальций, железо, магний и йод, важные для построения и укрепления зубов и костей. Его белок используется мышцами. Кроме того, в кефире присутствуют очень важные для иммунитета витамины А и D, а также фолиевая кислота, рибофлавин, фосфор.«Полезным для здоровья его делают живые кефирные грибки. На Кавказе о полезных свойствах кефира знали много столетий назад. Оттуда, собственно, к нам и пришёл ценный пробиотический продукт питания, источник полезных для пищеварения микроорганизмов», - сообщила БалашоваМедик напомнила, что свежий, трехдневный кефир обладает послабляющим эффектом, а более «старый» – скрепляющим. Специалист добавила, что у кефира нет особых противопоказаний, он не рекомендуется лишь людям с непереносимостью повышенной кислотности.

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