Диетолог Микитюк: можно ли есть потемневшие яблоки?

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, опасно или нет есть потемневшие на воздухе яблоки.Очищенная или порезанные на дольки яблоки темнеют на воздухе – безопасно ли есть такие плоды? Диетолог Микитюк ответила, что опасности для организма они не представляют. Употреблять такие яблоки можно без опасений.Специалист пояснила: изменение цвета яблочной мякоти на воздухе обуславливается реакцией содержащегося в них железа с кислородом, содержащемся в окружающей среде.«Потемнение очищенных яблок не означает, что они испортились. В яблоках содержится негемовое (растительное) железо, а железо — это один из самых тяжело восполняемых организмом микроэлементов», - поделилась МикитюкПочему еще могут потемнеть яблоки? В этих фруктах содержатся полифенольные вещества в виде антоцианов, кверцетина, катехинов. При разрезании плодов они подвергаются воздействию кислорода и начинают активироваться. Это тоже заставляет яблоки темнеть.Еще одна причина – гниль, вызываемая грибком. Подгнивающие яблоки могут перевариться организмом, если он здоров, но даже в таком случае возникает риск, что желудок, печень и иммунная система будут испытывать определенное напряжение или пострадают более существенно. У человека при этом могут возникнуть разнообразные аллергические реакции или симптомы отравления.

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