Как избавиться от головной боли, вызванной повышением внутричерепного давления без таблеток

Массаж и специальная гимнастика при внутричерепном давлении признаны эффективными способами лечения ВЧД.Перед выполнении массажа сядьте на стул и обопритесь о его спинку. Примите удобную, комфортную позу.Массаж головыНадавливания следует выполнять подушечками пальцев. Болезненные ощущения, которые при этом могут возникать, свидетельствуют о том, что вы попали в нужную точку.1. Обхватите левой ладонью шею спереди, сразу под нижней челюстью. Подушечкой большого пальца почувствуйте пульсацию сонной артерии. Сделайте вдох и прижмите артерию на 5 -10 секунд, затем, выдохнув, отпустите. Повторите три раза. Поменяйте руки: правой рукой надавливайте на симметричную точку.2. Поместите ладони на верхнюю часть затылка. Проведите ими, медленно и с некоторым усилием, скользя вниз. Погладьте область шеи и ключиц. Выполняйте этот прием в течение 1-2 минут.3. Поместите подушечки пальцев обеих рук на нижний край затылочной области и выполняйте круговые движения, надавливайте на точки основания черепа. Активно промассируйте всю зону от одного уха до другого, периодически поглаживая заднюю поверхность шеи сверху вниз. Выполняйте упражнение в течение 2-3 минут.4. Поместите ладони на затылке и подушечками больших пальцев сильно надавливайте на все точки основания черепа (боль может быть сильной – это нормально). На каждую пару точек воздействуйте в течение 1-2 минут.В заключение сеанса самомассажа повторите второй прием.СРЕДИ ПРИЧИН, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МОГУТ БЫТЬ:травмы головы,воспаление оболочек мозга,разрыв участка мозговой артерии,суженные сосуды,опухоли,врожденная гидроцефалия (водянка головного мозга),выделение большого количества спинномозговой жидкости, нарушение ее циркуляции или всасывания.СИМПТОМЫ ПОВЫШЕННОГО ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХКроме завышенных показателей (более 100-180 мм. рт.), характеризующих внутричерепное давление, симптомы этого недуга следующие:частая и постоянная головная боль, усиливающаяся к вечеру и к ночи;тошнота (без рвоты);повышенная раздражительность, вялость, влияющая на умственную деятельность, утомляемость;вегетососудистая дистония;расширение зрачка и отсутствие реакции на свет, «мушки» в глазах;парез(потеря мышечной силы) мышц одной стороны тела, внешне похожая на паралич;приступы потливости;предобморочное состояние;«подглазины» (темные круги и мешки под глазами).ПРОФИЛАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ:Следует ограничить или вовсе исключить потребление соли, сесть на специальную диету, назначенную врачом;Строго дозированное потребление жидкости;Врач может назначить специальную гимнастику для улучшения давления;Полный отказ от бани или сауны;Для сна нужно выбирать высокие подушки;Рекомендовано плавание в бассейне для уменьшения внутричерепного давления;Может быть назначено иглоукалывание и физиотерапия;Посещение массажиста - особое внимание стоит уделить массажу воротниковой зоны;Значительно улучшает самочувствие потребление продуктов, содержащих калий (зеленые овощи, картофель, курага, многие цитрусовые);Категорически не рекомендуется совершать воздушные перелеты, резко менять климат и атмосферу проживания, часовые пояса;Физические нагрузки должны быть умеренными, чтобы уменьшить и привести в норму внутричерепное давление

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