Три сигнала от организма, что солнце для вас опасно

Летом полностью спрятаться от солнца просто невозможно. Однако в некоторых случаях стоит внимательнее отнестись к своему организму, который может всеми силами «кричать», что ему требуется защита от УФ-излучения. Терапевт Дарья Золотова подсказала симптомы «перегруженности» организма солнцем.«Мушки» перед глазамиНе всегда мутность в глазах и «мушки» говорят о солнечном ударе. Довольно часто длительное пребывание на солнце провоцирует проблемы с сетчаткой глаза. «Колбочки» и «палочки» в глазном яблоке при мощном УФ-излучении на постоянной основе повреждаются, что и провоцирует появление тех самых «мушек». Наш эксперт предупреждает, что если проигнорировать проблемы со зрением, в будущем такая халатность может грозить катарактой.СыпьПри нарушении нормального оттока пота возникает неприятная сыпь по всему телу.Терапевт:«Многие ошибочно начинают лечить инфекцию, считая, что подхватили вирус. На самом деле, проблема может быть в долгом пребывании на солнце».Аллергия на солнце может проявляться пузырьками или волдырями, которые локализуются на груди, реже — в складках кожи.Постоянная сухость кожиЕсли в летнее время вы отмечаете слишком сильную сухость, даже при условии, что кожа у вас жирная, не стоит приобретать самый популярный питательный крем. Дело может быть в излишнем поглощении УФ-лучей. Как поясняет наш эксперт, кожа не всегда справляется с таким количеством ультрафиолета, особенно это заметно с возрастом. Чтобы не перегружать кожу, лучше использовать средства с максимальным УФ-фильтром и стараться избегать появления под прямыми солнечными лучами в самые опасные часы.

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