Что делает кровь густой и почему это опасно, рассказала врач Демьяновская

Кровь участвует во многих жизненно важных процессах. Она доставляет кислород и питательные вещества к клеткам, а все ненужные продукты обмена веществ отводит от клеток к органам выделительной системы для удаления из организма.Чтобы эффективно выполнять свои функции, в том числе доставлять кислород и питательные вещества к клеткам, кровь должна иметь определенную вязкость. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, в каких случаях вязкость крови может повышаться и можно ли это исправить.Зачем нужна жидкая кровьКровь играет важную роль в работе иммунной системы, так как содержит иммунные клетки и доставляет их к месту развития инфекции, а также участвует в терморегуляции, помогая поддерживать стабильную температуру тела. Чтобы выполнять все эти функции, кровь должна иметь определенную вязкость.Если объем жидкой части крови — плазмы — уменьшается относительно клеточной части, то в мелких сосудах могут развиваться тромбозы. Из-за этого нарушается кровоснабжение органов и тканей, сердцу приходится прилагать больше усилий, чтобы перекачивать кровь по магистральным сосудам, и в результате все системы организма работают менее эффективно.Густая кровь опасна для жизниЖизнеугрожающей считается гемоконцентрация, когда гематокрит повышается на 10% и более от верхней границы нормы. Такое нарушение может наблюдаться при острой потере жидкости: при ожоговой болезни, неукротимой рвоте, профузной диарее (например, при холере), полиурии (например, при несахарном диабете).Но встречаются ситуации, когда человек длительно живет с показателями гематокрита, близким к критическим. Так бывает при истинной полицитемии, злокачественных новообразованиях кроветворной ткани, сахарном диабете, перегревании.Есть типичные симптомыЕсли вязкость крови повышена, человек может испытывать:частые головные боли,головокружение,повышенную утомляемость,одышку,онемение и покалывание в руках и ногах.Могут появиться и более грозные симптомы:повышение артериального давления,нарушение зрения.Наиболее распространенная причина, по которой кровь становится слишком вязкой, — это обезвоживание. Если человек пьет мало жидкости, объем плазмы (жидкая часть крови, состоящая в основном из воды) уменьшается, а концентрация клеток крови в ней возрастает. Это увеличивает вязкость крови и затрудняет ее циркуляцию. Поэтому очень важно соблюдать рекомендации по питьевому режиму: если нет противопоказаний, например заболеваний почек или сердца, взрослому человеку выпивать следует не менее 1,5 литра чистой воды в день.Чем опасно обезвоживаниеОбезвоживание и повышение вязкости крови может привести не только к ухудшению самочувствия, но и к опасным осложнениям.Возрастает риск образования тромбов и блокировки просвета кровеносных сосудов.Может развиться кислородное голодание тканей.Ухудшается работа всех органов, особенно сердца и головного мозга, так как они наиболее чувствительны к дефициту кислорода.При возникновении неспецифических симптомов — систематических головных болей и головокружения, одышки, повышенной утомляемости — важно, не откладывая, обратиться к врачу и пройти обследование. Доктор назначит анализы и инструментальные исследования, чтобы оценить общее состояние здоровья, а также исключить опасные нарушения здоровья, протекающие на начальных этапах без характерных симптомов.Нужны будут анализыСкорее всего, врач сначала назначит общий анализ крови, чтобы определить количество и объем красных кровяных клеток эритроцитов, гематокрит и уровень гемоглобина. Также он посмотрит:коагулограмму, чтобы оценить свертывающую способность крови;липидный профиль, чтобы выявить нарушение уровня холестерина и триглицеридов в крови;исследование гликозилированного гемоглобина, чтобы исключить сахарный диабет или предрасположенность к нему.«Могут потребоваться УЗИ, КТ или МРТ сосудов либо рентгеновская ангиография. Исследования позволяют понять, в каком состоянии находятся сосуды, выявить уже состоявшиеся тромбозы или риск их развития в будущем», — комментирует врач.Чтобы кровь не густелаЗдоровым людям для поддержания нормальных реологических свойств крови рекомендуется выпивать не менее 1,5–2 л воды в день, снизить употребление насыщенных жиров и сахара, есть больше фруктов, овощей и продуктов, богатых жирными кислотами омега-3 (например, рыбу, льняное масло). Также необходимо заниматься физкультурой не менее 30 минут в день. Это помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и качество сосудистой стенки.Иногда, например после перенесенных атеротромбозов, то есть ишемического инсульта или инфаркта миокарда, коррекции образа жизни недостаточно, чтобы добиться оптимальной вязкости крови и исключить повторные сердечно-сосудистые события.«В этом случае врач может назначить медикаментозное лечение: антитромботические препараты, антикоагулянты для снижения риска тромбообразования, статины для нормализации уровня холестерина и триглицеридов», — объясняет врач.Важно также следить за течением хронических заболеваний — сахарного диабета, артериальной гипертензии, атеросклероза — и корректировать их в соответствии с медицинскими назначениями, даже если они не доставляют дискомфорта и протекают с незначительными симптомами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки