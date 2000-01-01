Исследование: установлены показатели давления, которые снижают риск деменции

Гипертония — один из факторов риска слабоумия. Однако этим фактором можно управлять. Новое исследование показало, до каких показателей корректировать давление, чтобы снизить вероятность развития деменции.Какие шаги предпринять в среднем возрасте, чтобы снизить риск слабоумия? Над этим вопросом задумались американские ученые. Предыдущие исследования показали, что высокое давление в пожилом возрасте повышает шансы на деменцию.В этом свете статистика Всемирной организации здравоохранения особенно пугает. По данным ВОЗ, за последние 30 лет число людей с гипертензией увеличилось почти вдвое — с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Причем 580 миллионов человек, страдающих от повышенного давления, не знали о своем синдроме, а 720 миллионов человек не проходили лечение.Цифры по заболеваемости деменцией тоже устрашающие.«Ожидается, что по мере старения мирового населения число людей, живущих с деменцией, возрастет к 2050 году с 50 до 152 миллионов», — сообщает ВОЗ.Как не стать частью этой печальной статистики? Ученые считают, что снижение артериального давления — это один из самых простых способов снизить риск развития деменции.Причем особенно важна здесь верхняя цифра. Это систолическое АД, которое показывает давление в артериях в момент, когда сердце сокращается и выталкивает кровь. Систолическое давление зависит от работы сердца, эластичности артерий и общего объема крови. Считается, что нормальное верхнее давление — 120 мм рт. ст.Однако ученые из Школы общественного здравоохранения им. Филдинга (США) в своих исследованиях приходят к такому выводу: «Снижение САД (систолического артериального давления) ниже 120 мм рт. ст. с течением времени оказывает умеренное влияние на снижение заболеваемости деменцией».Еще в начале 2000-х годов исследователи набрали 6814 участников без сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений возрастом от 45 до 84 лет. За здоровьем добровольцев наблюдали на протяжении 19 лет.«Мы определили две устойчивые стратегии, которым необходимо было следовать в течение первых 10 лет наблюдения. Первая — это поддержание САД ниже 120 мм рт. ст. Вторая — поддержание САД ниже 140 мм рт. ст.», — рассказывают ученые.В анализ включили любой тип вмешательства, снижающий давление: прием лекарств, корректировку диеты, а также изменения в образе жизни.

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