Нутрициолог рассказала, опасен ли воск на фруктах и овощах

Воск и парафин, которыми обрабатывают фрукты и овощи, чтобы придать им глянцевый вид, неопасны для организма, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, можно опустить в горячую воду овощи или фрукты и если на воде образуется масляная пленка, значит на фруктах был воск.В составе воска используются натуральные ингредиенты, такие как пчелиный воск, карнаубский воск (из листьев пальмового дерева карнауба). Эти органические вещества не влияют на работу кишечника и не имеют токсического влияния на организм. С таким же успехом можно было бы бояться употреблять мед в сотах, — объяснила специалист.Гусакова отметила, что воск используют для защиты от преждевременной потери влаги продуктов. Он является пищевым материалом, который проходит строгую проверку безопасности. Кроме того, воск предотвращает развитие плесени и грибка, добавила нутрициолог.

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