Нутрициолог рассказала, опасен ли воск на фруктах и овощах

Воск и парафин, которыми обрабатывают фрукты и овощи, чтобы придать им глянцевый вид, неопасны для организма, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, можно опустить в горячую воду овощи или фрукты и если на воде образуется масляная пленка, значит на фруктах был воск.

В составе воска используются натуральные ингредиенты, такие как пчелиный воск, карнаубский воск (из листьев пальмового дерева карнауба). Эти органические вещества не влияют на работу кишечника и не имеют токсического влияния на организм. С таким же успехом можно было бы бояться употреблять мед в сотах, — объяснила специалист.

Гусакова отметила, что воск используют для защиты от преждевременной потери влаги продуктов. Он является пищевым материалом, который проходит строгую проверку безопасности. Кроме того, воск предотвращает развитие плесени и грибка, добавила нутрициолог.

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