Health: отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность, больные почки и печень

Отеки ног, ступней, лодыжек и голеней, могут быть симптомом различных патологий, включая опасные, такие как сердечная недостаточность и цирроз печени.Отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность – об этом проинформировал журнал Health, эксперты которого назвали разные возможные причины такой отечности.«Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. В результате кровь может скапливаться в нижних конечностях. Чаще всего такой отек бывает симметричным», - уточнили специалисты.Медики добавили, что отеки ног, связанные с нарушениями работы сердца, можно определить следующим образом: на отекших ногах долго остаются следы от резинки носков или от обуви. Если надавать на кожу такой ноги пальцем, вмятина пройдет далеко не сразу.Также отеки ног могут указывать на больные почки и печень. В случае проблем с почками, отеки также возникают на лице – например, появляются выраженные и стойкие мешки под глазами. Когда страдает печень (например, покрывается рубцовой тканью, подвергается фиброзу и циррозу), наблюдается отек голеней и живота.Эксперты посоветовали при появлении отеков следить за тем, присутствуют ли у человека другие неблагополучные симптомы. Одышка, дискомфорт, ощущение тяжести или боли в груди, чувство повышенной температуры или жар, кожные высыпания или зуд – если негативные признаки проявляются наряду с отечностью, нужно обязательно обратиться к врачу.Специалисты добавили, что отеки, возникающие в связи с хроническими заболеваниями, развиваются постепенно.Отеки ног, возникающие внезапно и крайне быстро становящиеся обширными, значительными, – это возможный сигнал тромбоэмболии, закупорки сосуда тромбом. Такие отеки являются распространенной проблемой среди пациентов, переболевших раком или перенесших операцию, либо вынужденно соблюдающих постельный режим, мало двигающихся. Из-за тромба, застрявшего в сосуде, как правило, отекает одна конечность; вдобавок она может быть красной, горячей и болезненной.

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