Исследование связывает частоту дефекации с долгосрочным здоровьем
Исследование сосредоточилось на участниках, которые предоставили данные через компанию Arivale и не имели серьёзных проблем со здоровьем или не принимали лекарства. Частота дефекации была классифицирована на четыре группы: запор (один-два раза в неделю), низкая норма (три-шесть раз в неделю), высокая норма (один-три раза в день) и диарея.
Команда исследователей изучала, как частота дефекации соотносится с различными факторами, такими как демография, генетика, микробиом кишечника, метаболиты крови и биохимия плазмы. Результаты показали, что возраст, пол и индекс массы тела (ИМТ) значимо влияли на частоту дефекации. Например, молодые люди, женщины и люди с низким ИМТ часто испытывали менее частые дефекации.
Выявлено, что чрезмерное задерживание стула в кишечнике может привести к неблагоприятным изменениям в микробиоме и образованию токсичных веществ. Исследование также выявило, что микробный состав кишечника был связан с частотой дефекации, где определённые полезные бактерии процветали при нормальной частоте дефекации, а неблагоприятные бактерии преобладали при запорах или диарее.
Метаболиты крови, такие как п-крезолсульфат и индоксилсульфат, которые связаны с повреждением почек, были увеличены у людей с запорами. В то время как показатели, связанные с повреждением печени, возросли у людей с диареей. Уровень индоксилсульфата в крови показал сильную связь со снижением функции почек, что подтверждает возможное влияние частоты дефекации на органическое здоровье.
Исследование также выявило связь между частотой дефекации и психическим здоровьем, указывая на возможную связь с тревожностью и депрессией.
Результаты исследования могут помочь в разработке стратегий для поддержания оптимального здоровья через управление частотой дефекации.
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