Исследование связывает частоту дефекации с долгосрочным здоровьем

Новое исследование Института системной биологии (ISB) указывает на важную связь между частотой дефекации и долгосрочным здоровьем. Работа, опубликованная в Science Daily, проанализировала данные более 1400 здоровых взрослых, чтобы понять влияние частоты дефекации на физиологию и общее состояние здоровья.Исследование сосредоточилось на участниках, которые предоставили данные через компанию Arivale и не имели серьёзных проблем со здоровьем или не принимали лекарства. Частота дефекации была классифицирована на четыре группы: запор (один-два раза в неделю), низкая норма (три-шесть раз в неделю), высокая норма (один-три раза в день) и диарея.Команда исследователей изучала, как частота дефекации соотносится с различными факторами, такими как демография, генетика, микробиом кишечника, метаболиты крови и биохимия плазмы. Результаты показали, что возраст, пол и индекс массы тела (ИМТ) значимо влияли на частоту дефекации. Например, молодые люди, женщины и люди с низким ИМТ часто испытывали менее частые дефекации.Выявлено, что чрезмерное задерживание стула в кишечнике может привести к неблагоприятным изменениям в микробиоме и образованию токсичных веществ. Исследование также выявило, что микробный состав кишечника был связан с частотой дефекации, где определённые полезные бактерии процветали при нормальной частоте дефекации, а неблагоприятные бактерии преобладали при запорах или диарее.Метаболиты крови, такие как п-крезолсульфат и индоксилсульфат, которые связаны с повреждением почек, были увеличены у людей с запорами. В то время как показатели, связанные с повреждением печени, возросли у людей с диареей. Уровень индоксилсульфата в крови показал сильную связь со снижением функции почек, что подтверждает возможное влияние частоты дефекации на органическое здоровье.Исследование также выявило связь между частотой дефекации и психическим здоровьем, указывая на возможную связь с тревожностью и депрессией.Результаты исследования могут помочь в разработке стратегий для поддержания оптимального здоровья через управление частотой дефекации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки