Врач объяснил, почему может хотеться пить по ночам

Есть люди, которые, собираясь спать, обязательно ставят на прикроватную тумбочку стакан воды – потому что могут проснуться среди ночи и захотеть пить. И их волнует вопрос: нормально ли такое желание, или оно говорит о каких-то сбоях в организме? Врач перечислил причины, по которым может возникать ночная жажда.Первая – это обезвоживание. Если человек крутится в делах в течение дня, он может забывать о водном режиме, а в момент вечернего замедления начинает слышать потребности своего организма лучше. На обезвоживание указывает сухость во рту, темный цвет мочи, усталость. Предупредить это состояние может употребление достаточного количества воды, фруктов, овощей, чая в дневное время.Вторая – прием лекарств. Например, диуретики, которые назначают людям для лечения высокого артериального давления, имеют мочегонный эффект и заставляют чаще бегать в туалет.«Вы чаще мочитесь, что увеличивает риск обезвоживания, а это может усилить жажду», – рассказал WG Орландо Руис-Родригес, доктор медицины, пульмонолог и специалист по медицине сна.Третья – это дыхание через рот. Человек, который не делит ни с кем кровать, может точно и не знать, как именно он спит – с закрытым ртом или открытым. Понять это можно по ощущению сухого и «ватного» рта после пробуждения – в случае, если человек спит с широко открытым ртом. При таком дыхании ночью теряется много влаги – отсюда может возникать жажда.Четвертая – апноэ во сне. Одной из причин дыхания через рот и храпа является апноэ во сне – состояние, когда человек на короткие паузы перестает дышать. Оно может вызывать чувство жажды. Во-первых, люди с апноэ во сне склонны открывать рот, чтобы очистить дыхательные пути, и воздух может высушить слизистую рта. Во-вторых, эпизоды апноэ во сне могут активировать симпатическую нервную систему, известную как реакция «бей, беги или замри», которая может привести к тому, что человек будет просыпаться с желанием сходить в туалет.«Если вы мочитесь ночью чаще, чем днём, проблема может быть связана со сном», – говорит доктор.Когда человек просыпается и встает в туалет, он может заодно и сделать глоток воды – перед тем, как вернуться в постель.Пятая – употребление алкоголя. Чувство жажды после принятия алкогольных напитков – распространенное явление. Алкоголь – мочегонное средство, а это значит, что каждый выпитый бокал может приводить к потере жидкости. Вода помогает утолить чрезмерную жажду. Алкоголь может нарушить сон, увеличивая риск храпа и сухости во рту, что также приводит к потребности пить воду.Шестая – жаркая и влажная среда. Если спать приходится в душной комнате, есть вероятность, что захочется пить. В душной влажной среде человек потеет, с потом теряется жидкость – соответственно, появляется потребность пить воду. Поддержание прохлады в комнате поможет снизить уровень жажды в вечернее и ночное время.Седьмая – проблемы со здоровьем. Чрезмерная жажда ночью, как и в любое время дня, может указывать на скрытое заболевание. Например, люди с неконтролируемым диабетом могут испытывать повышенную жажду и, следовательно, пить больше воды. К состояниям, которые могут вызывать сильную ночную жажду относятся: диабет, повышенное артериальное давление, сердечная патология, гиперактивность мочевого пузыря, менопауза, синдром беспокойных ног.

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