NYP: нерегулярный сон увеличивает вероятность развития сахарного диабета

The New York Post сообщает о новом исследовании, раскрывающем тревожную связь между нерегулярным режимом сна и риском развития сахарного диабета II типа. Ученые провели масштабное исследование, охватившее 84 тысячи человек на протяжении семи с половиной лет. Результаты показали, что даже незначительные отклонения от привычного графика сна, составляющие около часа от ночи к ночи, могут существенно повысить вероятность возникновения этого серьезного заболевания.Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что люди, спящие менее шести часов в сутки, подвергаются наибольшему риску. Эти данные служат серьезным предупреждением для тех, кто легкомысленно относится к важности здорового сна.Ученые не останавливаются на достигнутом и планируют расширить исследование, включив в него более молодых участников и представителей различных рас. Это позволит получить более полную картину того, какие группы населения наиболее уязвимы к негативным последствиям нарушений сна.Важно подчеркнуть, что здоровый сон играет ключевую роль в поддержании общего состояния организма. Специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться регулярного режима сна, обеспечивая тем самым необходимое время для восстановления и нормализации обмена веществ.Статистика показывает, что диабет 2 типа входит в десятку ведущих причин смертности и инвалидности во всем мире. Прогнозы неутешительны: ожидается, что к 2050 году число людей, страдающих этим хроническим заболеванием, увеличится более чем вдвое и достигнет 1,3 миллиарда человек.Для тех, кто стремится улучшить качество своего сна, эксперты предлагают ряд простых, но эффективных советов. Среди них - соблюдение постоянного времени отхода ко сну, отказ от длительного лежания в кровати без сна, удаление из спальни тикающих часов, которые могут вызывать тревогу и мешать засыпанию. Также рекомендуется избегать обильных приемов пищи перед сном и обеспечивать хорошую вентиляцию в спальне.

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