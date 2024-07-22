Диетолог Казанцева: какое мясо полезнее – свинина или говядина?

Диетолог Галина Казанцева: в говядине больше железа, но свинина меньше нагружает печень.Диетолог Галина Казанцева поделилась профессиональным мнением о том, какое мясо полезнее для организма – свинина или говядина. По словам специалиста, некоторые характеристики этих видов мясо практически одинаковы, хотя и существует стереотип, что говядина менее жирная и более полезная.«Содержание белков и жиров в этих видах мяса практически одинаковое», - приводит слова Казанцевой «Живая Кубань».Диетолог добавила, что специфический химический состав белков и жиров делает свинину мясом, которое легче усваивается и по сравнению с другими видами. Кроме того, если есть не слишком жирную свинину, печень меньше напрягается.«Употребление свинины дает меньшую нагрузку на печень. Это, правда не относится к таким частям, как рёбрышки и шея, - уточнила эксперт.Говоря о других достоинствах этого вида мяса, Казанцева отметила, что свинина предпочтительна как источник витамина В3, важного для здоровья нервной системы. Также в ней содержится много селена, который способствует хорошему состоянию кожи, выработке гормонов щитовидной железы, обновлению клеток.В то же время людям с анемией, многим женщинам следует налегать на говядину – в ней по сравнению со свининой содержится больше железа. Также говядина – чемпион по содержанию цинка, натрия, магния, калия, кальция, фосфора, витамина В4.В рационе, таким образом, можно чередовать разные виды мяса, как и в целом употреблять в пищу разнообразные источники белка.

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