Невролог Чулкин назвал лучшие продукты для сохранения хорошей памяти

Врач-невролог Захар Чулкин рассказал, что следует включить в рацион, чтобы сохранить здоровье мозга. В списке врача оказались чай и темный шоколад.В беседе с журналистами российский медик напомнил, что поддержать здоровье центральной нервной системы помогут не только регулярные физические нагрузки, умственная активность, отказ от вредных привычек, но и правильное питание. Чтобы сохранить ясное мышление и хорошую память, невролог посоветовал в первую очередь обратить внимание на рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами. Речь идет о лососе, сельди, макрели и треске.– В грецких орехах, миндале, фисташках, льняных семенах, чиа и тыкве содержатся витамины группы В, антиоксиданты и Омега-3 жирные кислоты, способствующие улучшению работы мозга и памяти, – отметил Чулкин.По словам врача, улучшить память помогут ягоды, цитрусовые, шпинат, брокколи и тыква, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами. Также для здоровья мозга важно употреблять цельнозерновые продукты. В этот список вошли овес, киноа, коричневый рис, макароны и цельнозерновой хлеб.Кроме того, в рацион следует добавить зеленый чай, который полезен для концентрации, внимания и борьбы со стрессом. Темный шоколад способствует улучшению кровообращения в мозге.Помимо этих продуктов, следует не забывать пить достаточное количество воды. Это позволит поддерживать оптимальное увлажнение мозга.

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