«Тепловой стресс»: врач Мартьянова объяснила вред жары для мозга и психики

Слишком жаркая погода негативно воздействует на головной мозг, ухудшая когнитивные способности и психическое состояние, подтвердила врач-невролог Ольга Мартьянова.Врач Мартьянова объяснила в интервью вред жары для мозга и психики. Специалист отметила, что слишком жаркая погода провоцирует тепловой стресс, на который мозг человека может реагировать определенным образом. Как правило, из-за дискомфорта, вызванного высокой температурой, мозг снижает интенсивность происходящих в нем процессов – человек в результате начинает хуже соображать, становится невнимательным, забывчивым.«В рамках реакции на стрессовую ситуацию мозг запускает защитные механизмы. В том числе, стремится сберечь ресурсы и снизить их расходование. Этим объясняется вялость, сонливость, снижение концентрации внимания, усиленные проявления лени», - заявила Мартьянова «Комсомольской правде».Специалист уточнила, что подобные процессы могут происходить не только на улице, где слишком жарко, но и в помещении, если температура воздуха в нем превышает 24 градуса.Невролог добавила, что в ситуации, когда мозг подвергается тепловому стрессу, в нем снижается кровоток, в связи с чем поступает меньше кислорода и питательных веществ. Результатом этого могут быть различные сбои важных процессов в организме, находящимися под непосредственным управлением мозга. Например, меняется производство гормонов, уменьшается выделение дофамина и серотонина, ответственных за стабильную психику, крепкие нервы, качественный сон и хорошее настроение. Следствием такого изменения становытся упадок настроения, усиление негативных психоэмоциональных состояний и агрессии, проблемы со сном.«В жару нужно принимать меры, помогающие ЦНС избегать перегрузок. Если есть возможность, лучше перенести решение каких-то важных вопросов на время, когда знойная погода пройдет», - посоветовала эксперт.Если же из-за жары обострилось имеющееся психическое заболевание, нужно обратиться к врачу, подчеркнула невролог.

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