Кто рано встает, тому легче работать: простые трюки, как эффективнее трудиться в жару

Голова не варит, собраться с мыслями невозможно… Когда на улице жара под 30 градусов, работа превращается в пытку. Но вот что можно сделать в таких условиях, чтобы облегчить свои трудовые будни.Высокие температуры снижают производительность, повышая частоту сердечных сокращений и вызывая тепловой стресс, что приводит к снижению когнитивных функций, — так объясняют нашу летнюю лень британские исследователи.Но как эту производительность повысить? Вот что советует эксперт Минздрава.«Летом работа часто воспринимается как вызов, ведь теплые и солнечные дни больше ассоциируются с отпуском. Тем не менее есть несколько стратегий, которые помогут сохранить продуктивность», — говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.1. Составьте четкий график работы и отдыхаПланирование помогает организовать свой день и избежать лишнего стресса. Эксперт советует начинать работать ранним утром, когда еще прохладно и свежо. А после обеда устройте себе отдых.2. Делите задачи на небольшие и выполнимые«Когда задачи кажутся слишком большими, это может затормозить работу и снизить эффективность. Разделение на мелкие шаги поможет поддерживать мотивацию и чувство прогресса», — говорит Любовь Дроздова.3. Создайте комфортную обстановкуИспользуйте вентилятор или кондиционер. Оптимальная температура в офисе — 23-25 градусов.Почаще проветривайте помещение. Выбирайте удобное место с хорошим освещением, однако избегайте прямых солнечных лучей.Поставьте на стол графин с водой и выпивайте по стакану через каждые полчаса.«Обезвоживание — главный враг в жару. Пить лучше понемногу, но часто, даже если не чувствуете жажды», — советует Любовь Дроздова.Старайтесь носить легкие и свободные вещи из натуральных тканей. Одежда из синтетики в жару может привести к перегреву и вызвать проблемы с кожей.Откажитесь на обед от тяжелой и жирной пищи, которая увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и сердце.«Отдавайте предпочтение супам, салатам, фруктам и овощам. Ешьте небольшие порции, чтобы не переедать», — говорит врач.4. Прогуляйтесь в обеденный перерыв«Установите разумные границы рабочего дня — не более 8-10 часов с обязательными перерывами, чтобы не случилось выгорания», — советует эксперт.Короткие прогулки на свежем воздухе во время обеденного перерыва помогут снять усталость и освежить ум.5. Стимулируйте работу мозгаЕсть техники, которые помогают улучшить концентрацию во время рабочего дня. Чтобы мозг лучше работал, эксперт советует:медитируйте;делайте дыхательные упражнения;устраивайте легкую разминку;выпейте чашку зеленого чая.6. Прислушайтесь к себе«Если стресс начинает вызывать физические или психологические проблемы, это явный знак дистресса. Значит, необходимо сделать паузу и пересмотреть график работы», — говорит Любовь Дроздова.

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