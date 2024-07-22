Бомба замедленного действия: чем опасны лишние килограммы, объяснил реабилитолог

Казалось бы, всего 7-10 лишних килограммов веса — чем они могут навредить? Настроение портят, это да, ну и гардероб приходится менять. А что еще? На самом деле избыток массы тела сильно бьет по здоровью.Лишний вес — это не просто лишние килограммы. Это тяжелая ноша, которая затрудняет движение, лишает легкости, вызывает чувство усталости, мешает полноценно наслаждаться жизнью.Но почему так трудно избавиться от него? Об этом «Доктору Питеру» рассказал реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу, основатель центра «Молодость и долголетие» Матвей Одинцев.Причины лишнего весаСтресс и смещенный центр удовольствия. В поисках утешения мы часто заедаем стресс чем-нибудь вкусненьким, сладеньким. Но это временное облегчение в долгосрочной перспективе приводит к увеличению веса и даже к ожирению. К тому же под влиянием стресса организм вырабатывает гормон кортизол, способствующий накоплению жира в области живота. В итоге мы не только чувствуем себя подавленными, но и обретаем нежелательный «спасательный круг» вокруг талии.Нарушение обмена веществ. В ряде случаев организм не может эффективно перерабатывать пищу, что приводит к накоплению жировых отложений. Это может быть связано с генетической предрасположенностью, гормональным дисбалансом или заболеваниями щитовидной железы.Несбалансированное питание. Мы часто употребляем продукты, которые перегружают наш организм, способствуя накоплению жира и лишнего веса. К таким продуктам относятся изделия с высоким содержанием сахара, дрожжи, алкоголь, сдоба, газированные напитки, продукты животного происхождения и молочные продукты.Недостаток заботы о себе. Мы обычно не уделяем должного внимания своему здоровью и не заботимся о себе в должной мере. Отсутствие регулярных здоровых процедур, таких как прогулки, массаж, СПА, нежелание отказываться от вредных привычек могут привести к лишнему весу. Важно понимать, что здоровый образ жизни — это не лишение себя удовольствий, а сознательный выбор в пользу своего здоровья.Малоподвижный образ жизни. Современный образ жизни часто характеризуется сидячей работой и недостаточной физической активностью. Из-за этого мы сжигаем меньше калорий и набираем вес. Даже небольшая ежедневная активность, такая как прогулки, утренняя зарядка или домашние дела, может помочь поддерживать здоровый вес.Как разрушает здоровьеИзбыточный вес оказывает дополнительную нагрузку на позвоночник, что может привести к развитию остеохондроза, появлению межпозвоночных грыж и протрузий, других заболеваний опорно-двигательного аппарата, продолжает эксперт.Не секрет, что лишний вес и ожирение — факторы риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный вес увеличивает нагрузку на «пламенный мотор» и, кстати, на суставы тоже. Боль и проблемы могут возникнуть из-за лишних килограммов.Страдает еще и психологическое состояние человека. Люди с лишним весом часто сталкиваются с дискриминацией, насмешками и социальной изоляцией. Это приводит к низкой самооценке, депрессии и тревожным расстройствам.Как избавиться от лишнего весаСбалансированное питание. Создайте рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, а также ограничьте потребление продуктов, которые перегружают организм. Рассмотрите возможность использовать систему интервального голодания.Контроль за жидкостью. Пейте достаточное количество воды, но избегайте чрезмерного употребления, которое может привести к задержке жидкости в организме, отекам. Рекомендуется раздельное потребление воды и еды, не запивайте пищу жидкостью.Физические нагрузки. Подберите вид спорта или индивидуальные тренировки для снижения веса. Во избежание травм и нанесения вреда здоровью лучше заниматься со специалистом, начинать с минимальных нагрузок и постепенно их увеличивать.Массаж. Он улучшает кровообращение и лимфоток, что способствует уменьшению отеков и ускорению обмена веществ. При похудении также может обвисать кожа. Чтобы этого избежать, нужно делать массаж. Кроме того, массаж помогает расслабиться и снять стресс, что в том числе может положительно сказаться и на пищевых привычках.Микроэлементы для эластичности кожи. Чтобы кожа была упругой и не обвисала при похудении, необходимо употреблять в пищу продукты, богатые витамином С, витамином Е, цинком и коллагеном.Управление стрессом. Найдите способы справляться со стрессом — например, через йогу, медитацию или хобби. Найдите увлечения, которые вам нравятся и которые вы можете делать с удовольствием даже при лишнем весе. Это могут быть танцы, рисование, чтение или что-то еще, что приносит вам радость. Увлечения помогают отвлечься от мыслей о еде и вести более активный образ жизни.Принятие себя. Принятие себя — это не просто слова, это заглянуть внутрь себя и осознать, что никогда не поздно начать меняться, что можно получать удовольствие от здорового образа жизни, избавиться от лишнего веса и стать стройной, обрести уверенность в себе и ловить на себе восхищенные взгляды.Проверка эндокринной системы. Прежде чем начинать интенсивную диету и физические нагрузки, проконсультируйтесь с врачом и пройдите обследование эндокринной системы. Это позволит своевременно исключить гормональный дисбаланс, который может быть причиной лишнего веса, и начать лечение.Помните, путь к здоровому весу может быть непростым, но он того стоит. Вооружившись знаниями, поддержкой и решимостью, вы можете сбросить лишний груз и жить полной, счастливой жизнью.

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