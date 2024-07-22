Влияние алкоголя на биологическое старение организма становится все более очевидным благодаря новым научным исследованиям. Ученые разработали методы определения биологического возраста, которые позволяют оценить риск развития заболеваний на клеточном уровне. Эти открытия, опубликованные в различных научных журналах, включая Nature, проливают свет на то, как употребление спиртных напитков может ускорять процессы старения в нашем теле.Два ключевых метода, используемых для определения биологического возраста, - это измерение длины теломер и оценка эпигенетического возраста. Оба эти показателя имеют надежные доказательства связи с вредным воздействием алкоголя на организм.Теломеры - это концевые участки хромосом, которые защищают нашу ДНК от повреждений. Исследования показывают, что употребление алкоголя может сделать ДНК более уязвимой, приводя к укорочению теломер. Это явление связано с повышенным риском развития таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, рак и ишемическая болезнь сердца.В 2022 году было проведено исследование, которое выявило прямую зависимость между количеством потребляемого алкоголя и длиной теломер. Результаты показали, что люди, употребляющие более 29 единиц алкоголя в неделю (что эквивалентно примерно десяти бокалам вина крепостью 14% по 250 мл), демонстрировали изменение длины теломер, соответствующее старению на один-два года по сравнению с теми, кто употреблял менее шести единиц в неделю.Еще более тревожные результаты были получены для людей, страдающих алкогольной зависимостью. У них наблюдалось ускоренное старение на 3-6 лет по сравнению с контрольной группой. Однако точный механизм, посредством которого алкоголь укорачивает теломеры, все еще остается неясным и требует дальнейших исследований.Второй метод оценки биологического возраста - эпигенетический - основан на анализе примерно 100 биомаркеров, связанных с процессом метилирования ДНК. Этот процесс тесно связан со старением организма. Доктор Лифан Хоу, профессор профилактической медицины Северо-Западного университета, объясняет эпигенетику как интерфейс между нашей фиксированной ДНК, унаследованной от родителей, и постоянно меняющейся средой, в которой мы живем, включая наш образ жизни.Исследования показали, что эпигенетическое старение может быть результатом нездорового образа жизни и служить ранним предупреждающим признаком развития различных заболеваний. В 2023 году были опубликованы результаты долгосрочного исследования, в котором ученые на протяжении 35 лет наблюдали за изначально здоровыми людьми. Выводы этого исследования подтвердили, что кумулятивное воздействие алкоголя является надежным способом увеличить свой биологический возраст.Особенно важно отметить, что молодые люди оказались более уязвимыми к негативному влиянию алкоголя на процессы старения. Кроме того, исследование выявило, что употребление крепких алкогольных напитков связано с более высоким риском ускоренного старения по сравнению с другими видами алкоголя.Несмотря на эти тревожные данные, ученые предполагают, что теоретически процесс биологического старения можно обратить вспять. Однако на практике эксперты пока не знают, как это сделать. Это открывает новые горизонты для исследований в области геронтологии и профилактической медицины, направленных на поиск способов замедления или даже обращения вспять процессов биологического старения.

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