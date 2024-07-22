Онколог назвал указывающие на рак признаки

Несмотря на значительные успехи медицины в изучении и лечении рака, полное излечение от этого заболевания пока недостижимо. Врач-онколог Тим Тиутан подчеркнул основные признаки рака, которые помогут выявить заболевание.По мнению врача, основные признаки рака, которые человек может заметить самостоятельно, включают необъяснимую потерю веса, постоянное чувство усталости, даже после достаточного сна, постоянную ночную потливость и повышенную температуру.Кроме того, онколог отметил, что пациенты, страдающие раком, могут обнаружить у себя новые образования в теле, например в груди или на шее. У них также может возникать ректальное кровотечение, не связанное с распространенными проблемами.По мнению Тиутана, если у человека есть хотя бы один из этих симптомов, необходимо обратиться к врачу. Кроме того, многие из этих симптомов также могут свидетельствовать о других заболеваниях, сообщает «МедЗдрав».

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