Новое исследование о восприятии себя как главного персонажа в собственной жизни

Исследование, проведенное учеными University of Missouri, выявило, что восприятие себя как главного персонажа в своей жизненной истории связано с более высоким уровнем удовлетворенности потребностей и общим благополучием. Новая методика самоотчета показала, что те, кто видит себя в роли главного героя, чувствуют себя лучше и более счастливы как в настоящем, так и в прошлом.Традиционно считалось, что люди воспринимают себя как главных героев в своих жизненных историях. Однако новые данные показывают, что некоторые люди видят себя в роли второстепенных персонажей, что может негативно сказываться на их благополучии. В ходе трех исследований ученые подтвердили, что восприятие себя как главного героя способствует лучшему удовлетворению психологических потребностей, автономному стремлению к целям и ощущению собственного агентства.Основная идея заключается в том, что концепция главного персонажа придает значимость другим аспектам личных повествований. Эти результаты могут существенно расширить наши представления о влиянии автобиографических данных на прогнозы благополучия.Таким образом, новое понимание роли главного и второстепенного персонажа в нарративной идентичности может помочь в разработке эффективных стратегий для улучшения психологического благополучия.

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