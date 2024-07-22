Новое исследование о восприятии себя как главного персонажа в собственной жизни
Традиционно считалось, что люди воспринимают себя как главных героев в своих жизненных историях. Однако новые данные показывают, что некоторые люди видят себя в роли второстепенных персонажей, что может негативно сказываться на их благополучии. В ходе трех исследований ученые подтвердили, что восприятие себя как главного героя способствует лучшему удовлетворению психологических потребностей, автономному стремлению к целям и ощущению собственного агентства.
Основная идея заключается в том, что концепция главного персонажа придает значимость другим аспектам личных повествований. Эти результаты могут существенно расширить наши представления о влиянии автобиографических данных на прогнозы благополучия.
Таким образом, новое понимание роли главного и второстепенного персонажа в нарративной идентичности может помочь в разработке эффективных стратегий для улучшения психологического благополучия.
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