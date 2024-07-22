Врач Косивцова: плохая память бывает проявлением гипертонии или диабета

Врач-невролог Ольга Косивцова: проблемы с памятью могут возникать как симптом целого ряда патологий.Врач Косивцова констатировала: плохая память бывает проявлением гипертонии. Это, в частности, происходит вследствие сосудистого повреждения вещества головного мозга, вызванного высоким кровяным давлением. Также подобное повреждение могут вызывать избыточное содержание жировых компонентов, холестерина в крови и чрезмерно высокий уровень сахара в крови. Таким образом, плохая память бывает проявлением гиперхолестеринемии, дислипидемии или диабета.«Для сохранения памяти важно придерживаться здорового образа жизни. В случае выявления повышенного артериального давления необходимо регулярно принимать гипотензивные лекарственные препараты и контролировать свое АД, при дислипидемии – принимать статины», - отметила Ольга Косивцова .Врач добавила, что факторами, ухудшающими качество памяти, также являются курение, малоподвижность, нехватка витамина В12, сильный стресс, нарушения сна. Кроме того, на состоянии памяти отражается то, насколько здоровой является щитовидная железа. Замечая проблемы с памятью, необходимо обращаться к специалисту – это может помочь выявить скрытую патологию или получить рекомендации, позволяющие обратить вспять подобное нарушение.

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