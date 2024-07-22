Врачи назвали семь «вредных» продуктов, которые на самом деле полезны

Не все продукты, которые считаются вредными, на самом деле такими являются. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук Галина Барташевич.Она отметила, что благодаря яичному белку домашний майонез получает важные аминокислоты, а оливковое масло улучшает пищеварение и помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином.Сливочное масло повышает уровень хорошего холестерина. Мороженое тоже не всегда вредное: качественный пломбир поддерживает здоровое состояние костей и зубов и благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы.Попкорн без ароматизаторов и усилителей вкуса очистит желудочно-кишечный тракт и поможет избавиться от лишнего веса. Картофель и макароны надолго насыщают, а пицца, приготовленная с томатами, способствует профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеванийРоспотребнадзор рассказал, как усилить полезные свойства окрошки. Например, можно заменить колбасу на нежирное мясо и добавить побольше зелени, редиса и огурцов. Еще полезнее блюдо станет, если уменьшить количество картошки.

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