«Повышает давление»: врач Лепилова указала на вред неправильного питья минеральной воды

Врач-терапевт Полина Лепилова: неправильное питье минеральной воды оказывает вредное влияние на организм.Врач Лепилова указала на вред неправильного питья минеральной воды.«Бесконтрольное питье минеральной воды может привести к переизбытку минеральных веществ и оказать негативное влияние на организм», - сказала медикЛепилова уточнила, что минеральная вода, выпиваемая в чрезмерном количестве, повышает артериальное давление и способствует появлению камней в почках. Кроме того, это может плохо отражаться на состоянии желудка, вызывать в организме дисбаланс минеральных веществ.Эксперт обратила внимание на то, что людям с дефицитом отдельных микроэлементов минеральная вода может помочь восполнить их нормальные уровни в организме. Но назначать воду для питья с такой целью пациенту должен исключительно медицинский специалист.

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