Перечислены полезные для здоровья свойства растения ашваганды

Ашваганда представляет собой траву (Withania somnifera) семейства пасленовых, к которому относятся также перец чили, томаты. В традиционной индийской медицине это растение использовалось для приготовления различных лекарств.На протяжении нескольких тысяч лет в индийской традиционной медицине ашваганда применялась для создания препаратов от инфекционных заболеваний (туберкулёз), боли, воспаления, облысения и икоты. В классических аюрведических текстах она также описывается как «стимулятор умственной силы».Учёным из Cochrane Collaboration для проведения одного исследования 2022 года удалось найти только 12 работ, связанных с ашвагандой. В общей сложности растение тестировалось лишь на 1002 участниках.Специалисты обнаружили, что ашваганда может снижать стресс и беспокойство. При этом они отметили, что нужно ещё провести более подробные исследования.Считается, что полезные свойства ашваганды связаны с природными стероидами, называемыми витанолидами. Однако в эту группу входит несколько сотен соединений, а на сегодня из них выделены десятки.Помните также, что травяной не означает безопасный. У некоторых людей ашваганда вызывает сонливость и более серьёзные побочные эффекты. Лучше относиться к этому растению как к лекарству, а не просто как к траве.

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