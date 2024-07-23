Врач Березников: что замедляет обмен веществ и заставляет толстеть взрослого человека

Врач-диетолог Алексей Березников: замедление обмена веществ у взрослых людей может быть связано с гормональной недостаточностью.Врач Березников рассказал, что замедляет обмен веществ в организме взрослого человека и заставляет его толстеть. Одной из причин избыточного жироотложения специалист назвал эндокринные нарушения – в частности, недостаточную выработку гормонов щитовидной железы.«Люди могут толстеть из-за наследственной склонности к избыточному весу, для которой характерно повышенное образование энергии из жира. Также на увеличение веса влияют эндокринологические заболевания – недостаток филиотропных гормонов или недостаток гормонов щитовидной железы С4», - уточнил Березников в разговоре с РИА Новости.Врач добавил, что замедление обменных процессов в организме взрослых людей бывает обусловлено недостатком половых гормонов, который никак не связан с пищевыми пристрастиями. Например, недостатком тестостерона, который является хорошим стимулятором обмена веществ и роста мышечной массы. Также у мужчин может наблюдаться избыток эстрогенов, провоцирующий у них специфическое ожирение по женскому типу. В свою очередь, женщины могут толстеть из-за снижения выработки эстрогенов в их организме под влиянием возрастных изменений.Несмотря на это, подчеркнул эксперт, большинство случаев лишнего веса у россиян – это последствия нездоровых пищевых привычек и малоподвижности. Березников посоветовал россиянам больше ходить и активно заниматься разными бытовыми делами, требующими физической активности.«Большая часть россиян набирает вес из-за неправильного подхода к диетам и низкой физической активности. Обмен веществ ускоряется у тех людей, которые занимаются спортом, и, наоборот, замедляется у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни», - постулировал специалист.

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