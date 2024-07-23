Назван способ улучшить память

Часто ухудшение памяти происходит на фоне хронического стресса и переутомления, рассказала невролог Дарья Ермакова. Беседу с врачом опубликовал Telegram-канал Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы.Первым способом улучшить память она назвала отказ от вредных привычек: курения, алкоголя, употребления психоактивных веществ. Невролог добавила, что память поможет улучшить соблюдение гигиены сна, а особенно важным она считает сон в промежутке между 22:00 и 2:00.«Чтение и изучение иностранных языков полезно в любом возрасте — это очень хорошая тренировка памяти и поддержание активности головного мозга», — добавила Ермакова.Врач также посоветовала составлять перечень дел или списки продуктов, которые надо купить, чтобы тренировать память и запоминание, а также использовать при готовке рецепты, поскольку следование пошаговой инструкции тренирует концентрацию внимания, краткосрочную и оперативную память.Наконец, Ермакова рекомендовала больше общаться с людьми, разговаривать по телефону, рассказывать близким истории. При общении, объяснила она, активно работает оперативная память и тренируется способность запоминать, усваивать и пересказывать информацию.Ранее клинический психолог высшей квалификации, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал необычный способ распознать развитие слабоумия на ранней стадии. Одним из признаков ухудшения умственных способностей человека Мелехин считает плохую кредитную историю.

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