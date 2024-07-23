Кардиолог Саламатина: правильные жиры оздоровляют сосуды и продлевают жизнь

Кардиолог Людмила Саламатина: употребление правильных жиров защищает от развития атеросклероза.Атеросклероз – это заболевание сосудов, которые в его случае перестают нормально функционировать и подвергаются разрушению в результате отложения на их стенках жировых (холестериновых) бляшек. Именно с развитием атеросклероза связана подверженность людей таким опасным патологиям как инфаркт миокарда и инсульт головного мозга.Кардиолог Саламатина констатировала: для сохранения сосудистого здоровья нужно избегать употребления вредных жиров и обогащать повседневный рацион правильными жирами. Помимо минимизации вредных жиров (это прежде всего трансжиры и насыщенный животный жир, употребляемый в большом количеств) также важно контролировать в своем питании количество соли и сахара, подчеркнула эксперт.По словам Людмилы Саламатиной, одним из лучших образцов питания с присутствием в нем правильных, полезных жиров является средиземноморская диета – рацион, в котором акцент сделан на растительную пищу, низкое потребление красного мяса, молочных продуктов, насыщенного жира. Жиры, употребляемые в пищу в соответствии с этой диетой, оздоровляют сосуды и продлевают жизнь, отметила специалист.«Ученые выяснили, что у людей в течение пяти лет снижался риск атеросклероза на 28%, если они придерживались средиземноморской диеты, обогащенной орехами. Этот показатель достигал 31%, если в рацион было включено оливковое масло. Такой режим питания связан с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых недугов и преждевременного ухода из жизни на 10%», - сообщила Саламатина в беседе с здоровое-питание.рф.Кардиолог уточнила, что для оздоровления сосудов ученые рекомендуют есть рыбу один-два раза в неделю, тогда как красное мясо достаточно съедать в количестве до 350-500 граммов в неделю. Что касается орехов, их полезно есть каждый день, строго не солеными (порция не должна превышать 30-40 граммов). Рыба, орехи, печень трески и некоторые растительные масла являются источником омега-3 жирных кислот, которые эффективно поддерживают способность сосудов сокращаться и расслабляться – это в свою очередь сокращает риск опасных для жизни сердечно-сосудистых патологий.

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