Российские учёные улучшили имплант для лечения рака кости

В России разработали покрытие для имплантов, которые используются при терапии рака кости.Для лечения рака костей обычно удаляют опухоль и устанавливают титановый имплантат, заменяющий поражённую ткань. Затем пациентам назначают химиотерапию, которая помогает предотвратить рецидив, но часто вызывает серьёзные побочные эффекты, такие как слабость, выпадение волос и нарушения в работе пищеварения, почек и сердца. Чтобы уменьшить эти проблемы, учёные работают над созданием имплантатов, которые смогут не только заменять повреждённые участки, но и доставлять лекарства прямо в кость.Исследователи из Института физики прочности и материаловедения СО РАН в Томске разработали покрытие для костных имплантатов, которое постепенно высвобождает противоопухолевые препараты. В основе технологии лежит кальций-фосфатный цемент, который по своему составу близок к естественной костной ткани и отлично сочетается с титаном. На этот цемент нанесли слой защитного полимера, который замедляет высвобождение лекарства, продлевая его действие. Исследования показали, что препарат выходит из покрытия постепенно, что делает лечение более эффективным.Эта новая технология может революционизировать не только лечение рака, но и другие области медицины, такие как травматология и стоматология. По словам Екатерины Комаровой, исследователи планируют использовать различные лекарства, включая антибиотики, и модифицировать способ их доставки. Эксперты считают, что подобные разработки могут значительно снизить побочные эффекты и улучшить результаты лечения.

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