Готовьте по рецептам: невролог Ермакова назвала необычные способы улучшить память в любом возрасте

Бывает, что из-за недосыпа или усталости мы хуже соображаем. Порой не можем и двух предложений связать, слова вылетают из головы. Но как понять, временное это явление или повод обратиться к врачу?Один из признаков того, что мозг здоров, — это хорошая память. У людей пожилого возраста снижение памяти и проблемы с усвоением новой информации — естественный процесс старения клеток головного мозга. Однако в некоторых случаях память подводит из-за определенных заболеваний.Заведующая неврологическим отделением городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы«Иногда нам кажется, что наша память ухудшилась. Например, не можем найти ключи, не помним, куда положили телефон. Часто это происходит на фоне хронического стресса, ежедневной многозадачности, переутомления», — говорит невролог Дарья Ермакова.Как понять, что память действительно ухудшиласьЭксперт назвала тревожные сигналы, которые выдают серьезные проблемы.Вы стали часто забывать имена или даты, события, о которых раньше очень хорошо помнили.Вам сложно усвоить новую информацию.Не можете запомнить коды, пароли, различные инструкции и т.д.В разговоре с собеседником часто повторяете одни и те же вопросы.По нескольку раз рассказываете людям одни и те же истории и шутки и при этом не помните об этом.Вам сложно ориентироваться во времени и пространстве.Вы путаете место встречи, время, дни недели.Вы постоянно рассеянны, есть чувство апатии.«Все эти признаки наталкивают на то, что проблемы с памятью действительно есть. Однако точно определить, есть снижение памяти или нет, позволяет только специальное нейропсихологическое тестирование», — говорит невролог.Что делать, если память ухудшаетсяОткажитесь от вредных привычек: курения, алкоголя, употребления психоактивных веществ. Все это пагубно влияет на наши когнитивные функции.Соблюдайте гигиену сна. Особенно важен сон в промежутке между 22.00 и 02.00.Чтение и изучение иностранных языков полезно в любом возрасте. Это очень хорошая тренировка памяти и поддержание активности головного мозга.В повседневной жизни составляйте перечень дел или списки продуктов, которые надо купить, — это тоже тренирует память и запоминание.Используйте в приготовлении пищи рецепты. Следование пошаговой инструкции тренирует концентрацию внимания, а также краткосрочную и оперативную память.Побольше общайтесь с людьми. Разговаривайте с близкими, болтайте по телефону, рассказывайте им истории. В процессе общения подключаются не только наш слух и речь, но и активно работает оперативная память. Ведь нужно запоминать, усваивать информацию, обрабатывать ее и, возможно, потом пересказывать кому-то еще.

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