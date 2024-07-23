Грязнее унитаза: летом этот предмет в доме — главный рассадник микробов

Провоцировать опасные заболевания порой могут самые неожиданные предметы в доме. Летом, когда мы обильно потеем в жару, следить за гигиеной надо с особым пристрастием, говорят эксперты.Мы привыкли считать, что самые грязные места в доме — это прихожая, ведь там хранятся верхняя одежда, обувь, больше всего уличной пыли, а также уборная, ведь именно на унитазе обитают миллиарды бактерий.Однако исследования показывают: неприятные сюрпризы могут ожидать совсем в неожиданных местах. Например, на кухне большую опасность представляет тряпка, которой вытирают столы. Ведь она постоянно контактирует с пищей, жиром и различными загрязнениями. Еще одна неожиданность поджидает в спальне — оказалось, что наволочки могут быть настоящим рассадником опасных микробов, пишет New York Post.Ученые пришли к выводу, что на подушке обитает множество различных бактерий. Некоторые микроорганизмы вовсе не опасны, говорит доктор Гарет Най. Однако летом ситуация существенно меняется: в квартирах жарко и душно, во время сна человек обильно потеет. Все это впитывает в себя наволочка. В результате на поверхности подушки может быть на 17 тысяч колоний бактерий больше, чем на сиденье унитаза.Большинство людей выделяют от 500 до 700 мл пота за ночь, что создает влажную среду для бактерий и грибков. Также мы теряем около 500 млн клеток кожи в день, большая часть из которых остается на постельном белье.Мертвые клетки кожи и пот служат пищей для пылевых клещей, они привлекают этих членистоногих, а те активно размножаются во «вкусной» среде.Из-за обилия бактерий на постельном белье у человека могут появиться фурункулы, а также гнойные прыщи на лице.Кроме того, ученые обнаружили и другие опасные бактерии, которые могут спровоцировать:глазные инфекции;эндокардит;пневмонию, менингит;скелетно-мышечные инфекции.А грамположительные кокки на наволочках могут привести к синдрому токсического шока и другим инфекциям, устойчивым к антибиотикам.Как часто надо менять постельное бельеКандидат медицинских наук, педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины, член Ассоциации врачей превентивной медицины, сооснователь Академии врачей UniProfСтремлюсь научить людей болеть минимальнo, научить, как оставаться здоровыми.По словам эксперта, постельное белье надо менять раз в неделю, то есть каждые 7 дней. Если вы понимаете, что у вас дома жарко, а ночью вы обильно потеете, то делать это можно чаще.Более того, есть определенные условия, при которых смена постельного белья должна происходить чаще чем раз в неделю, если:вы спите голышом, без пижамы;у вас жирная кожа, есть перхоть;есть кожные заболевания;в кровати вы проводите весь день (работаете, едите, смотрите телевизор);есть кошка или собака, которые имеют доступ к вашей кровати;вы аллергик в период цветения растений — весной и летом на постели могут оседать аллергены.Кстати, от глажки постельного белья лучше отказаться.«Под воздействием высоких температур при глажке постельного белья плотность волокон увеличивается. При этом снижается гигроскопичность ткани. Как следствие, она не пропускает воздух к коже и начинает хуже впитывать жидкость», — пояснила врач.Что касается пеленок и постельного белья для малышей, то здесь актуально это же правило. Если вас сильно беспокоит вопрос термообработки, то обычную глажку можно заменить паровым отпариванием.

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