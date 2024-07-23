Врач Журавлева: майонезные салаты в жару опасны для здоровья

Диетолог Полина Журавлева обосновывает свое мнение о том, почему летом лучше избегать майонезных салатов и других жирных продуктов.Высокая калорийностьМайонез содержит много калорий, что особенно неуместно в жаркую погоду, когда организм уже перегружен теплом и не нуждается в дополнительной энергии.Тяжесть для пищеваренияЖирная пища, такая как майонез и майонезные салаты, требует больше времени и энергии для переваривания. В условиях жары это может привести к дискомфорту и нарушениям пищеварения.Быстрая порчаЖирные продукты, включая майонезные салаты, склонны быстро портиться при высоких температурах. Неправильное хранение может усилить этот процесс, что увеличивает риск пищевых отравлений.Журавлева также отмечает, что майонезные салаты и кремовые торты могут создавать внутрижелудочные условия, способствующие развитию онкологических заболеваний. Поэтому в жару она рекомендует предпочитать легкие и свежие блюда, которые легче усваиваются и не создают такой большой нагрузки на организм.Относительно мороженого, она отмечает, что это продукт, который тоже лучше избегать в жару из-за высокой калорийности и способности вызывать дискомфорт в желудке.Рекомендации Журавлевой подчеркивают важность здорового и легкого питания в жаркое время, чтобы минимизировать негативные последствия для пищеварения и общего состояния организма."Есть множество вариантов блюд, которые могут заменить тяжелые майонезные салаты, особенно в жаркое время", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Салаты на основе свежих овощей и зелениГреческий салат с оливками, помидорами, огурцами, фетой и свежими травами.Летний салат с арбузом, огурцами, мятой и лаймовым соусом.Салат из свежих листьев шпината с клубниками, кедровыми орешками и бальзамическим уксусом.Салаты на основе зерен и бобовКиноа салат с овощами (помидорами, огурцами, перцем), лимонным соусом и зеленью.Чечевичный салат с огурцами, помидорами, красным луком и укропом, заправленный оливковым маслом и лимонным соком.Фруктовые салатыСалат с апельсинами, яблоками, гранатом и мятой, заправленный медово-лимонным соусом.Салат с манго, авокадо, киви и листьями мяты, заправленный лаймовым соком.Свежие закускиЗапеченные овощи (цукини, баклажаны, помидоры) с чесноком и травами.Хумус с свежими овощами или ломтиками хлеба.Легкие гарнирыКартофельный салат с зеленым луком, укропом и горчичным соусом.Рисовый салат с огурцами, помидорами и зеленым луком, заправленный оливковым маслом и лимонным соком."Эти блюда отличаются легкостью и свежестью, что особенно ценно в жаркие дни. Они богаты витаминами, минералами и питательными веществами, не перегружают пищеварительную систему и легко перевариваются. Такие альтернативы могут не только разнообразить праздничный стол, но и сделать его более полезным для здоровья", - утверждает Пономарева.

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