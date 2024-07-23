Врач Журавлева: майонезные салаты в жару опасны для здоровья
Высокая калорийность
Майонез содержит много калорий, что особенно неуместно в жаркую погоду, когда организм уже перегружен теплом и не нуждается в дополнительной энергии.
Тяжесть для пищеварения
Жирная пища, такая как майонез и майонезные салаты, требует больше времени и энергии для переваривания. В условиях жары это может привести к дискомфорту и нарушениям пищеварения.
Быстрая порча
Жирные продукты, включая майонезные салаты, склонны быстро портиться при высоких температурах. Неправильное хранение может усилить этот процесс, что увеличивает риск пищевых отравлений.
Журавлева также отмечает, что майонезные салаты и кремовые торты могут создавать внутрижелудочные условия, способствующие развитию онкологических заболеваний. Поэтому в жару она рекомендует предпочитать легкие и свежие блюда, которые легче усваиваются и не создают такой большой нагрузки на организм.
Относительно мороженого, она отмечает, что это продукт, который тоже лучше избегать в жару из-за высокой калорийности и способности вызывать дискомфорт в желудке.
Рекомендации Журавлевой подчеркивают важность здорового и легкого питания в жаркое время, чтобы минимизировать негативные последствия для пищеварения и общего состояния организма.
"Есть множество вариантов блюд, которые могут заменить тяжелые майонезные салаты, особенно в жаркое время", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Салаты на основе свежих овощей и зелени
Греческий салат с оливками, помидорами, огурцами, фетой и свежими травами.
Летний салат с арбузом, огурцами, мятой и лаймовым соусом.
Салат из свежих листьев шпината с клубниками, кедровыми орешками и бальзамическим уксусом.
Салаты на основе зерен и бобов
Киноа салат с овощами (помидорами, огурцами, перцем), лимонным соусом и зеленью.
Чечевичный салат с огурцами, помидорами, красным луком и укропом, заправленный оливковым маслом и лимонным соком.
Фруктовые салаты
Салат с апельсинами, яблоками, гранатом и мятой, заправленный медово-лимонным соусом.
Салат с манго, авокадо, киви и листьями мяты, заправленный лаймовым соком.
Свежие закуски
Запеченные овощи (цукини, баклажаны, помидоры) с чесноком и травами.
Хумус с свежими овощами или ломтиками хлеба.
Легкие гарниры
Картофельный салат с зеленым луком, укропом и горчичным соусом.
Рисовый салат с огурцами, помидорами и зеленым луком, заправленный оливковым маслом и лимонным соком.
"Эти блюда отличаются легкостью и свежестью, что особенно ценно в жаркие дни. Они богаты витаминами, минералами и питательными веществами, не перегружают пищеварительную систему и легко перевариваются. Такие альтернативы могут не только разнообразить праздничный стол, но и сделать его более полезным для здоровья", - утверждает Пономарева.
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