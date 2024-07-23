«Частая причина – обезвоживание»: врач Демьяновская назвала признаки сгущения крови

Врач Екатерина Демьяновская рассказала о признаках и причинах густой крови.Врач Демьяновская напомнила, что кровь, становящаяся более густой чем это нужно организму, повышает риск многих осложнений в его функционировании. В частности, сгущение крови чревато развитие тромбоза (особенно высоким становится риск появления тромбов в мелких сосудах). Как следствие, нарушается кровоснабжение органов и тканей, возрастает нагрузка на сердце, а системы организма начинают работать менее эффективно.Демьяновская отметила: при некоторых состояниях сгущение крови становится таким интенсивным, что это создает угрозу для жизни человека. Как правило, эти состояния связаны с острой потерей жидкости: подобную потерю могут вызвать ожоговая болезнь, сильная рвота и диарея, полиурия (чрезмерное мочеиспускание).Также кровь может сгущаться из-за перегрева, имеющегося сахарного диабета.Врач Демьяновская назвала признаки сгущения крови – это частые эпизоды головной боли и головокружение, быстро возникающая утомляемость, одышка, ощущение онемения и покалывания в конечностях, повышение артериального давления, нарушение зрения.Медик отметила, что если сгущение крови происходит не из-за острых патологических изменений в организме, его причиной обычной становится недостаток воды.«Наиболее распространенная причина, по которой кровь становится слишком вязкой, — это обезвоживание. Если человек пьет мало жидкости, объем плазмы (жидкая часть крови) уменьшается, а концентрация клеток крови в ней возрастает», - сообщила врач порталу «Доктор Питер».Эксперт подчеркнула: в отсутствие противопоказаний по питью жидкости (они часто даются пациентам с больными почками или сердцем) взрослому человеку следует употреблять минимум 1,5 литра чистой воды ежедневно.«Обезвоживание и повышение вязкости крови может привести к опасным осложнениям. Может развиться кислородное голодание тканей, особенно сердца и головного мозга, так как они наиболее чувствительны к дефициту кислорода», - предостерегла Демьяновская.Она добавила, что для поддержания нормальной текучести крови помимо питья воды нужно употреблять достаточно овощей, фруктов, и продуктов с омега-3, а также поддерживать адекватный уровень физических нагрузок. При симптомах плохого самочувствия, названных выше, следует обращаться к врачу, чтобы тот мог установить, присутствуют ли в организме нарушения, делающие кровь более густой. Демьяновская пояснила: иногда для разжижения крови только лишь коррекции образа жизни бывает недостаточно – человеку может понадобиться медикаментозное лечение.

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