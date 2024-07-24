Средиземноморская диета снижает риск смертности у переживших рак

Исследование, проведенное учеными из IRCCS Neuromed в Милане, показало, что у людей, победивших рак и придерживающихся средиземноморской диеты, риск смерти был на 32 процента ниже, чем у тех, кто не следовал этой диете. Кроме того, смертность от сердечно-сосудистых осложнений у таких людей была на 58 процентов нижеСредиземноморская диета, известная своими полезными свойствами, помогает бороться с хроническими воспалениями и способствует профилактике хронических заболеваний. Теперь учёные выяснили, что эта диета также эффективна для людей, у которых уже был диагностирован рак.Это особенно важно, учитывая, что предыдущие исследования показали, что у людей, переживших рак, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 42% выше, чем у людей без рака.В исследовании приняли участие 802 человека из Италии (476 женщин и 326 мужчин, средний возраст 63 года), у которых был диагностирован какой-либо тип рака. Участники предоставили медицинские записи и информацию о своём лечении, а также ответили на вопросы о своём рационе за предыдущий 12-месячный период с использованием проверенного вопросника по частоте приёма пищи. Их рационы оценивались по 10-балльной шкале, отражающей степень следования средиземноморской диете.После 12 лет наблюдений исследователи зафиксировали 248 случаев смерти по любой причине, включая 59 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и 140 случаев смерти от рака. Анализ показал, что каждые 2 балла увеличения в оценке средиземноморской диеты приводили к снижению смертности на 16 процентов.Результаты исследования подтверждают, что выжившие после рака, строго следовавшие средиземноморской диете, реже умирали от любой причины или сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого оценки были ниже.

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