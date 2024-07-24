Врач назвала способ избавиться от неприятного запаха пота

Повышенное потоотделение может вызывать множество проблем — от гигиенических (запах, проблемы с кожей) до бытовых, когда, например, из-за гипергидроза ладоней трудно заниматься спортом, рассказала доцент кафедры дерматологии Нью-Йоркского медицинского колледжа Шошана Мармон.Мармон подчеркнула: гипергидроз не лечится, однако можно взять под контроль его последствия. Так, по словам врача, дезодорант просто маскирует неприятный запах, а антиперспирант закупоривает потовые железы, препятствуя излишнему потоотделению. Она призвала наносить оба средства на чистую кожу дважды в день — утром и перед сном, причем на любые активно потеющие части тела, включая ладони и область под коленями.Также, продолжила дерматолог, снизить интенсивность потоотделения, а соответственно, избавиться от неприятного запаха, поможет правильно подобранная одежда. Идеальной для жаркого времени Мармон назвала одежду из хлопка. При этом дополнительно можно использовать специальные накладки на самые потеющие места.Справиться с запахом пота от ног, по мнению врача, поможет сменная обувь. Она рекомендовала не носить одну и ту же пару каждый день, а после носки тщательно просушивать. Хлопковые носки не только помогут впитывать влагу, но и станут отличным средством профилактики грибка, добавила Мармон.

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