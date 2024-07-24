Диетолог Дианова рассказала о продуктах, которые помогают сохранить здоровье мозга

Диетолог Нурия Дианова: для сохранения здоровья мозга важно получать витамины В1, Д и В9 (фолиевая кислота), а также железо, цинк, омега-3 жирные кислоты.По словам Нурии Диановой, некоторые продукты особенно хорошо помогают улучшить работу мозга и надолго сохранить его здоровье. В частности, диетолог порекомендовала включить в рацион с этой целью источники витамина B1 – черный хлеб, гречку, овсяную крупу, пшено, бобовые, нежирную свинину, субпродукты, а также разноцветные овощи. Кроме того, для полноценного функционирования мозга важно получать в достатке йод. Дианова отметила, что содержащие его продукты защищают человека от нарушений когнитивных функций.«Йод – это микроэлемент, который в том числе содержится в йодированной морской соли. Во время еды ею солить не нужно, нужно досаливать перед подачей, чтобы она не подвергалась нагреванию», - уточнила специалист в беседе с Общественной службой новостей.Кроме того, для мозга очень полезны продукты с биофлавоноидами, которые, например, содержатся в соевом белке. Его употребление эффективно профилактирует высокий уровень холестерина и сердечно-сосудистые «катастрофы». Вдобавок биофлаваноидов находится в овощах и ярких фруктах, сухофруктах, салатах, зелени.Омега-3, в свою очередь, снижают риск возникновения деменции, депрессии тревоги. Это жирные кислоты следует получать из печени трески, жирных сортов рыб.

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